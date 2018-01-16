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Prof. Kaboğlu yorumladı; AYM'nin uygulanmayan tahliye kararları neden Resmi Gazete'de hâlâ yayımlanmadı?

"Resmi Gazete'de yayımlanmaması kararın bağlayıcı özelliğini etkilemez"

16 Ocak 2018 19:55

Melike Çapan

Anayasa Hukukçusu Prof. İbrahim Kaboğlu, Anayasa Mahkemesi’nin Mehmet Altan ve Şahin Alpay hakkında 11 Ocak Perşembe akşamı verdiği,  ancak yerel mahkemelerce uygulanmayan tahliye kararlarının neden Resmi Gazete’de yayımlanmadığı konusundaki ihtimali yorumladı. Kaboğlu, “iptal” ve “itiraz” başvuruları dışındaki kararların Resmi Gazete’de yayınlanma zorunluluğu bulunmadığını kaydetti.

İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi Mehmet Altan; İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi de Şahin Alpay hakkında AYM’nin 11 Ocak Perşembe günü “hak ihlali” gerekçesiyle verdiği tahliye kararlarını aynı gün uygulamamışlardı. İtirazlarını değerlendirme mercii olan bir üst numaralı İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi ve 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi de AYM’nin tahliye kararlarının uygulanması itirazını reddettiler.

Bu arada Anayasa’nın 153’üncü maddesindeki "Anayasa Mahkemesi kararları Resmi Gazetede hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar" hükmü uyarınca yüksek mahkemenin tahliye kararının Resmi Gazete'de yayımlanmaması merak konusu oldu.

T24’ün konuya ilişkin sorusunu yanıtlayan anayasa hukuku profesörü İbrahim Kaboğlu şu yorumu yaptı:

"Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü madde 58 gereğince; 'İptal ve itiraz başvurularında esasa ilişkin olarak verilen gerekçeli kararlar Resmi Gazete'de yayımlanır. Diğer kararların hangilerinin Resmi Gazete'de yayımlanacağına Başkanlıkça karar verilir.' Adı geçen kararlar, AYM sitesinde yayımlandığına göre, AYM Başkanı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanmasına karar verilmedi anlamına geliyor. Kuşkusuz bunun böyle olması, kararın bağlayıcı özelliğini etkilemez."

"Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme ve terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla suçlanan gazeteciler Şahin Alpay 31 Temmuz 2016, Mehmet Altan da 22 Eylül 2016'dan bu yana tutuklu olarak yargılanıyor.

 

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