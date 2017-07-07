Prof. Kaboğlu: Cumhuriyet çalışanlarının neden yargılandıklarını bilmiyoruz

Cumhuriyet gazetesinin tutuklu avukat yöneticileri Akın Atalay, Mustafa Kemal Güngör ve Bülent Utku için meslektaşları tarafından başlatılan İstanbul Adliyesi’ndeki Adalet Nöbeti’nin 14’üncü dün yapıldı. Nöbete katılan kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilen Marmara Üniversitesi Anayasa Hukuku öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, “Hukukta suçun oluşması için, suçu oluşturacak bir eylemin olması gerekmektedir. Arkadaşlarımız suç oluşturan hangi nedenlerle hapisteler? Tıpkı onlar gibi onlarca gazeteci, fikir insanı neden hapisteler bilemiyoruz. Neden hapiste olduklarını bilmediğimiz gibi neden yargılanmadıklarını da bilmiyoruz” dedi.

Nöbete, HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, ÖDP Başkanlar Kurulu üyesi Alper Taş ve çok sayıda avukat destek verdi.

"Anayasal rejime dönülmelidir"

Adliyenin içinde bulunan Themis heykeli önünde tutulan nöbetin ardından, açıklama için dışarı çıkıldı. Kaboğlu, üç avukat arkadaşlarının 249 gündür özgürlüklerinden yoksun olduklarını hatırlatarak, “Onlar neden alındı bilmiyoruz. Hukukta suçun oluşması için, suçu oluşturacak bir eylemin olması gerekmektedir. Arkadaşlarımız suç oluşturan hangi nedenlerle hapisteler? Tıpkı onlar gibi onlarca gazeteci, fikir insanı neden hapisteler bilemiyoruz. Neden hapiste olduklarını bilmediğimiz gibi neden yargılanmadıklarını da bilmiyoruz” diye konuştu. Anayasanın sürekli ihlal edildiğine dikkat çeken Kaboğlu, “Türkiye 1 yıldır OHAL altında. Bu durum Türkiye’yi anayasasızlığa sürüklemiştir. OHAL kabul edilemez bir hal olmasına rağmen, anayasal sınırlılıkları olan bir rejimdir. Keyfi değildir. OHAL’in anayasa dışı, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası antlaşmalara aykırı bir biçimde keyfi olarak uygulanması adaletsizliği derinleştirmiştir. Bu bakımdan biz hukukçular olarak OHAL’in kaldırılmasını, Anayasal rejime dönülmesini talep ediyoruz” dedi. Kaboğlu, fikirleri nedeniyle insanların suçlandığını vurgulayarak, “Anayasada fikir suçu yoktur. OHAL bir an önce kaldırılmalıdır. Aksi takdirde en son HSYK Kararnamesi’nde görüldüğü gibi bir gecede atamalar yapılır.”