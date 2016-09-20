Prof. Kaboğlu: Cerattepe davasında Rize'deki uygulamaları Silivri'de dahi görmedim

Cerattepe davasında Marmara Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, Rize İdare Mahkemesi heyetine, Cerattepe ile ilgili 12 sayfalık hukuki görüşünü sundu. Kaboğlu, Rize Adliyesi’ne girişte karşılaştığı uygulamalarla Silivri Mahkemesi’ne girerken dahi karşılaşmadığını belirterek, “Burada verilecek karar yalnız Cerattepe’yi değil tüm ülkeyi ilgilendiriyor” dedi.

Artvin’in Kafkasör Yaylası Cerattepe’de madencilik faaliyetlerine karşı açılan Türkiye’nin en büyük çevre davasının karar duruşması dün yapıldı. Yüzlerce kişinin katıldığı tarihi duruşmada avukatlar mahkeme heyeti taraflı olduğu gerekçesiyle reddi hâkim talebinde bulundu ve mahkeme salonunu terk etti.

Duruşmayı izlemek için gelen çok sayıda vatandaş çoraplarına kadar polis tarafından aranırken çok sayıda çevreci Rize’ye alınmadı. Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen halk Rize’ye gelene kadar en az 6 kez arandı ve kimlik sorgulaması yapıldı. Duruşmaya, çevrecilerin, “Devletin payı bu projede sadece yüzde 2. O da 42 milyon yapıyor. Asıl mesele yüzde 98’i kimin paylaşacağı. Tüm vandalizm bu yüzden. Mesele 42 milyonsa bize söyleyin Hakim Bey, Artvin halkı olarak toplayalım” savunması damga vurdu.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, duruşmanın açılışında söz alan Avukat Mehmet Horuş, polisin yol uygulamaları nedeniyle dava müdahillerinin mahkemeye ulaşmakta zorlandığını belirterek, “Avukatlar dahi yolda 3 kez arandı. Gelemeyenler var. Davanın ertelenmesini ve uygun fiziksel koşullarda tekrar yapılmasını talep ediyoruz. Bu baskı altında karar verilmesinin adil yargılamayı zedeleyeceğini düşünüyoruz” dedi. Avukat Bedrettin Kalın da Artvin halkına yönelik tehditler altında duruşmanın yapıldığını belirtti. Mahkeme heyeti itirazı reddederek davaya devam etti.

İlk savunmayı avukat Bedrettin Kalın yaptı. Kalın söze, “Bu duruşma terör ortamında başladı. Duruşmaya mı geldik savaşmaya mı belli değil. Duruşmada kullanacağımız haritalara bile 5 kere bakıldı. Artvin Kafkasör’de 2 tane milli park var. Milli parkla, ruhsat alanı bir bütün. Kent ormanı var. Burada 2 bin 727 bitki tespit edildi” dedi. ÇED raporunun hukuksuz olduğunu söyleyen Kalın “Projenin neresinden tutarsanız tutun baştan savma” dedi. “Şirket yürütmeyi durdurma kararı verilmemesi üzerine Cerattepe’ye çıktı” diyen Kalın, Cerattepe nöbetinden bazı fotoğraflar gösterdi. Kalın şöyle devam etti: “245 gün boyunca bu insanlar nöbet tuttu.

PKK dediğiniz insanlar bunlar işte. 245 günün önemli bir kısmı da kıştı. 15 Şubat’a kadar 1750 metrede insanlar nöbet tuttu. Bütün Türkiye geldi. Sadece bir yürütmeyi durdurma kararıyla bu süreç durdurulabilirdi ama mahkemeniz bu kararı vermedi. Polisleri yığdılar ve zalimce plastik mermi, biber gazı kullandılar. 2 gün içerisinde ezdiler, öyle çıktılar. Tüm Türkiye, tüm dünya haklı olduğumuzu gördü...” Duruşmada Marmara Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, Rize İdare Mahkemesi heyetine, Cerattepe ile ilgili 12 sayfalık hukuki görüşünü sundu. Kaboğlu, Rize Adliyesi’ne girişte karşılaştığı uygulamalarla Silivri Mahkemesi’ne girerken dahi karşılaşmadığını belirterek, “Burada verilecek karar yalnız Cerattepe’yi değil tüm ülkeyi ilgilendiriyor” dedi.

Tarafsızlık atışması

Daha sonra söz alan CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan kararın önceden verildiğini söyleyerek, “Cerattepe ihalesini Cengiz İnşaat alırken ihaleye fesat karıştırdı. Oyun çok büyük. Bana geldi biri dedi ki, siyasi ayağı büyük, sen bunla uğraşamazsın. Paket ihale yapıldı. Bir tek kişiyi tarif eden ihale olur mu? Siz keşfe geldiniz. Ne güzel karşıladı Artvin halkı. Ben bugün buraya gelirken 6 kere arandım, buraya gelirken araçlar döndü” dedi. Bayraktutan’a yanıt veren mahkeme başkanı, “Bir karar verilecek. 2 taraf beğenir, beğenmez. Bu mahkeme bir karar verir” ifadesini kullandı.

Kısa savunma

Cengiz İnşaat’ın avukatı kısa bir savunma yaparak her şeyin hukuka uygun olduğunu söyledi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ise projeyle ilgili olumsuz bir kararın olmadığını belirtti.

Salonu terk ettiler

Son sözü tekrar alan Bedrettin Kalın “Adil yargının ortadan kalktığını düşünüyoruz. Heyetinizi reddediyoruz” diyerek salonu tüm avukat ve izleyenlerle terk etti.