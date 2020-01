Prof. İştar Gözaydın ve mağdur edilen akademisyen, gazeteci ve aktivistlerin serbest bırakılması için uluslararası kampanya

Dünyanın birçok üniversitesinden 300’ü aşkın akademisyen Başbakan Binali Yıldırım’a hitaben bir metin yayınlayarak ‘terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla 72 gündür tutuklu bulunan Prof. Dr. İştar Gözaydın’ın derhal serbest bırakılmasını istedi.

Kapatılan Gediz Üniversitesi’nde sosyoloji bölümü başkanı olan Prof. Dr. İştar Gözaydın, İzmir başsavcılığının yürüttüğü ‘FETÖ/PDY’ soruşturması kapsamında Aralık 2016’da göz altına alınmış ve 27 Aralık’ta tutuklanmıştı. Gözaydın hakkında hâlâ iddianame hazırlanmadı.

Aralarında Londra Metropolitan Üniversitesi’nden Jeffery Haynes, Ben Gurion Üniversitesi’nden Guy-Ben Porat, Torino Üniversitesi’nden Luca Ozzano, Allegheny Collage’dan Eric Palmer, Northwestern Üniversitesi’nden Elizabeth Shakman Hurd ve Oxford Üniversitesi’nden Matthew J. Gibney gibi birçok akademisyenin imzaladığı metinde Gözaydın hakkındaki suçlamanın yersiz olduğunu dile getirildi.

İştar Gözaydın’ın özellikle laiklik üzerinde yaptığı çalışmalarıyla tanındığına ve din-devlet çalışmaları alanına önemli katkılar yaptığı belirtilen metinde, Gözaydın’ın bir entelektüel, insan hakları savunucusu ve Türkiye toplumu ve siyaseti üzerinde önemli ve aydınlatıcı katkıları olan bir bilim insanı olduğu belirtildi.

“Hükümet yolunu değiştirmeli”

Metinde aynı zamanda Gazeteciler Koruma Komitesi’nin bilgilerine göre dünyada hapsedilen gazetecilerin üçte birine yakınının Türkiye sınırları içinde olduğunu kaydedildi. Türkiye'nin özgür bir toplum için gereken eleştiri ve iletişim organlarını yok etme sürecinde olduğu belirtildi; hükümetin derhal bu yolunu değiştirmesini ve İştar Gözaydın’ın serbest bırakılması talep edildi.

İmzaya açılan metin ve dün (8 Mart 2017) itibariyle imzacı akademisyenlerin listesi şöyle:

"Sayın Başbakan Binali Yıldırım,

Bu metnin altında imzası bulunan bizler, Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde tutuklu bulunan Prof. Dr. İştar Gözaydın’ın derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Bu bağlamda bütün kanıtlar gösteriyor ki Prof. Gözaydın aslında Türk Devleti'nin vicdanında bir tutsak olduğunu önermektedir. Bu bağlamda da acil serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Aynı görüşümüzle beraber Gediz Üniversitesi bünyesinden bulunun ve şu anda tutuklu 14 akademisyeni, ve diğer yüzlerce mağdur, tutsak akademisyen, gazeteci ve aktivistin de serbest bırakılması gerektiğine inanıyoruz.

İştar Gözaydın'a karşı suçlamaların açık bir çelişkisi var, çünkü iddia edilen faaliyetlerin ne din ve devlet arasındaki kurumsal ilişkiler ne de kendisinin uzman olduğu konularla bir alakası var. Bu noktada her ne kadar Prof. Dr. İştar Gözaydın için resmi bir suçlama olmasa da kendisi Gülenist bir TV kanalı olan Samanyolu TV’de katıldığı programlardan aldığı oldukça cüzi ücretlerle suçlanmaktadır. Buna karşın bu TV kanalında sadece 8 programa katılan Gözaydın için bu kamuya açık olarak yürüttüğü faaliyetlerin sadece ufak bir tanesiydi. Bu bağlamda kariyeri boyunca Prof. Gözaydın kendi uzmanlığı ile alakalı konularda en azında 35 yerli ve yabancı gazeteye ve dahası 15’den daha fazla televizyon kanalına sayısız defa konuk olmuş ve görüşlerini sunmuştur.

Bu noktada gerek akademik faaliyetleri gerekse de yarı akademik olarak katıldığı, dahil olduğu bir çok konu ile Prof. Dr İştar Gözaydın seçkin bir bilim insanı olduğunu ortaya koymuştur ve durum tartışmaya dahi açılmamalıdır. Böyle bir bilim insanının tutsak olduğu bir toplumda tıpkı onun gibi özgürlüğünden uzak olacaktır.

Dahası “Risk altındaki Akademisyenler” grubu olarak da bilinen meslektaşlarımızla da görüş alışverişinde bulunarak, "Yüksek öğrenim topluluğu üyelerine karşı devletin aldığı kapsamlı eylemlerin bir parçası olarak akademisyenlerin keyfi bir şekilde askıya alınması, tutuklanması ve gözaltına alınmasından endişe duyuyoruz. Kuşkusuz devlet yetkilileri, düzeni koruma ve meşru güvenlik endişelerine yanıt verme hakkına sahiptirler ancak, Prof. Gözaydın örneği gibi keyfi uygulamalar uluslararası insan hakları belgeleri tarafından korunan örgütlenme özgürlüğüne karşı vurulan diğer darbeler, ve akademik özgürlüklerin askıya alınması gibi konular bu durumların dışındadır. Bu noktada, Türkiye'nin taraf olduğu Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi ve Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi’ne uygun hareket etmesini bekliyoruz.

Bu gerekçelerimizin dikkate alınması ve gereğinin yapılmasını talep ederiz"

Oren Barak, The Hebrew University of Jerusalem

Guy- Ben Porat Ben Gurion University of the Negev

Luca Ozzano University of Turin

Jeffery Haynes London Metropolitan University

Eric Palmer Allegheny College

Elizabeth Shakman Hurd Northwestern University

Yonathan Anson, Ben Gurion University of the Negev

Matthew J. Gibney University of Oxford

Vicki Squire, University of Warwick

Rivka Ribak, University of Haifa

Dan Avnon The Hebrew University of Jerusalem

Snait Gissis, Tel Aviv University

Susan Rothstein Bar-Ilan University

Lynn Schler, Herzliya

Uzzi Ornan Hebrew University

Ben D. Mor Tsinghua University

Bill Freedman Hebrew University

Chaim Hames Ben-Gurion University of the Negev

Emanuela Trevisan Semi

Tsafrir Goldberg University of Haifa

Emanuela Dalmasso University of Amsterdam

Diane L. Wolf University of California

Yoram Bilu The Hebrew University

Philipp Pattberg VU Amsterdam

Ioannis Papadopoulos Universite de Lausanne

Rahel Kunz Université de Lausanne

Andreas Klinke Memorial university of Newfoundland

Fabio Franchino Università degli Studi di Milan

Kalypso Nicolaïdis University of Oxford

Aneta Duivenvoorden Maastricht University,

Neta Ziv Tel Aviv Univ

Ilan Talmud University of Haifa

Jonathan Ben-Dov University of Haifa

David Levi-Faur, Hebrew University of Jerusalem

Pavel Pšeja Masaryk University

Avner Giladi University of Haifa

Ayelet Oreg Binghamton University

Zohar Eviatar University of Haifa

Morten Ougaard Copenhagen Business School

Eirini Avramopoulou British School at Athens

Raphael Cohen-Almagor University of Hull

Carole H Browner, UCLA

Ayelet C. Langer University of Haifa

Dalia Sachs, The University of Haif

Naomi Schor Israel

Avner Ben-Amos Tel Aviv University

David Blanc University of Haifa

Ilan Saban University of Haifa

Orna Alyagon Darr Carmel Academic Center Law School

Trui Steen KU Leuven Instituu

Roni Kaufman Ben-Gurion University of the Negev

Cynthia Gabbay Harry S. Truman Institute

Andrea Cornwall University of Sussex

Shakhar Rahav University of Haifa

Luke Martell University of Sussex

Ana Porroche-Escudero Lancaster University

Dimitri A. Sotiropoulos National and Kapodistrian University of Athens

Maya Negev, University of Haifa

Angela Daly Queensland University

Fiona B. Adamson SOAS, University of London

Sondra Hale University of California

Elisabeth Milne, UK

Jonathan Bach The New School

Gal Ariely Israel

Colin Provost UCL School of Public Policy

David Klein California State University Northridge

Haggai Ram, Ben Gurion University of the Negev

Mario Diani University of Trento

Basheer Karkabi, Haifa – Israel

Eric Verdeil

Peter Mascini

Francesca Scrinzi European University Institute

Micah Leshem The University of Haifa

Marit Hovde Bye Oslo university

Tamar Katriel, University of Haifa

Galit Eilat Netherlands

Ivan Huber Fairleigh Dickinson Univ

Jodi L. Short University of California

Olga Hünler

Moritz Ege University of Göttingen

Wiebe E. Bijker Maastricht University Science

Howard Winant University of California

Sharon Gilad, Hebrew University of Jerusalem

Vered Kraus University of Halifa

Yuval Yonay University of Halifa

Ivan Huber Fairleigh Dickinson Univ

Ethel Lunsford-Ozen

Rush Rehm Stanford University

Michael Blum Université du Québec à Montréal

Nancy Gallagher University of California, Santa Barbara

Gráinne de Búrca New York University

Claudio Fogu University of California Santa

Reinhard Steurer, University of Natural Resources and Life Sciences

Cléo Chassonnery-Zaïgouche University of Lausanne

Anath ARIEL DE VIDAS École des Hautes Études en Sciences Sociales

Sol Picciotto Lancaster University

Marilyn P Safir PhD

Judith Harel, Emerita University of Haifa

Bill Freedman University of Haifa

Edoardo Guaschino Université de Lausanne

Devorah Kalekin-Fishman University of Haifa

Kobi Peterzil University of Haifa

Carol Gilligan, New York University

Ranan D. Kuperman University of Haifa

Nicola Pratt University of Warwick

Rabbi Barat Ellman Fordham University

Isabelle Martin Université de Montréal,

Duncan Wigan Copenhagen Business School

Maj Grasten Copenhagen Business School

Benjamin Ewert

Camille Reynolds Université de Lausanne

John A. Hird University of Massachusetts Amherst

Germà Bel Universitat de Barcelona

Jean-Christophe Graz Université de Lausanne

Ioannis Papadopoulos Universite de Lausanne

Matthew Bach Dutch Research Institute For Transitions

Soheyla Yazdanpanah Södertörn University

Eduardo Abaroa Mexico City

Alexa Firat Temple University

Bill Grantham Loughborough University London

Fataneh Farahani Stockholm University

Rainer Bauböck European University Institute

Hillevi Ganetz Stockholm University

Katarina Mattsson, Södertörn University

JOHAN FORNÄS Södertörn University

Marcella Simoni Ca' Foscari University

Neve Gordon SOAS UNIVERSITY OF LONDON

Olga S. Hünler Universität Bremen

Nadje Al-Ali SOAS, University of London

Oren Meyers University of Haifa

Babi Badalov university of Paris

Tilman Berger Universitaet Tuebingen

Lynne Marks University of Victoria

Laura Horn University of Roskilde

Tiziana Nazi Oxford University

Donelle Estey University of New York

Robert Schweitzer Marywood University

Amy Bartholomew Carleton University

David Biale University of California

Paulina Migalska

Nicole Wolf Goldsmiths, University of London

Michael Shalev Hebrew University

Gabor Toka, Central European University

Denis, Sulivan, Northeastern University

Dov Waxman, Northeastern University

Gordana Rebrenovic, Northeastern University

Glenn Pierce, Northeastern University

Bryan Turner, CUNY

Diane Wolf, UC Davis

David Biale, UC Davis

Roberto Cipriani, University of Roma

Daniel Monterescu, Central European University

Rainer Baubock, European University Institute

Janos Kis, Central European University

Keith Banting, Queens University

Daniel Monterescu, Central European University

Valentine M. Moghadam, Northeastern University

Vincent Durac, University College Dublin

Eric Uslaner University of Maryland

Jeffrey Shoulson University of Connecticut

Stefan Plaggenborg Ruhr-Universität

Alisa Lebow University of Sussex

Paul T. Levin University of Stocholm

Claudia Prestel

Sebastian Wogenstein University of Connecticut

Sharon Mann

Gerhard Oberschlick University of Wien

David Biale University of California

Kostis Kornetis Carlos III, Madrid.

Elana Ochse University of Torino

Martin van Bruinessen Utrecht University

Joel S. Migdal University of Washington

Esther Gómez-Sierra The University of Manchester

Betts Fetherston Shipley

Ayelet Harel-Shalev Ben-Gurion University of the Negev

Ursula Prutsch University of Munich

Andreas Matusch, Marburg

Penelope Papailias University of Thessaly

Vera Eccarius-Kelly

Peter Fitzpatrick Birkbeck University

Kevin Reinhart Dartmouth College

Stefan Rohdewald Justus-Liebig-Universität

François Georgeon EHES

Fred A. Lazin Ben Gurion University

Adam Gearey Birkbeck College

Claudia Baumgart-Ochse Peace Research Institute Frankfurt

Paul-Francois Tremlett The Open University

Camilla Borgna Berlin Social Science Center

Ayelet Harel-Shalev Ben-Gurion University of the Negev

CHBM Spierings Radboud University

Perry Huesmann University Amsterdam

André Laliberté Ecole d'études politiques

Dr Hakeem Yusuf University of Birmingham

Joanildo Burity Institute for Social Research

Annavittoria Sarli Fondazione ISMU

Sarah Turnbull Birkbeck, University of London

Elena Fontanari, University of Milan

Marianna Filandri, University of Turin

Ali Shamsavari Kingston University

Michelle Everson University of London

Elena Loizidou REF Unit Lead

Timothy Peace University of Stirling

Liviu Andreescu University of Bucharest

Daniele Conversi University of the Basque Country

Alberta Giorgi, University of Coimbra,

Fabio Petito University of Sussex

Julian Wells Kingston University

Hanna Pfeifer University of the Federal Armed Forces Hamburg

Fred A. Lazin Ben Gurion University

Marco Bruno University of Rome

Atsuko Ichijo Kingston University

Nurit Peled- Elhanan Hebrew University

Prof. Jacob Klein Weizmann Institute of Science

Guy Stroumsa University of Oxford

Ruth Weintraub Tel--Aviv university

Lyat Friedman Tel--Aviv university

Martin Vialon University Oldenburg

Anat Matar Tel Aviv University

Gad Kaynar Tel Aviv University

Yair Lorberbaum Bar Ian University

SARA HELMADEPT BEN GURIO UNIVERSITY

Shaul Katzir Tel Aviv University

Amatzia Weise Tel Aviv University

Lina Ben-Dor Esther Levinger, University of Haifa

Isaac Meilijson Tel Aviv University

Eva Jablonka Tel-Aviv University

Tommy Dreyfus Tommy Dreyfus

Gila Ballas, Tel Aviv University

Eran Feitelson The Hebrew University of Jerusalem

Yosef Kaplan, The Hebrew University of Jerusalem

Serge Ruzer The Hebrew University of Jerusalem

Arie Reich European University Institute

Orit Abuhav Beit Berl Academic College

Jerome Bourdon Tel Aviv University

Dvora Yanow California State University

Magali Della Sudda Sciences Po Bordeaux

Michael D. Driessen John Cabot University

Max Strassfeld University of Arizona

Ofer Aharony Weizmann Institute of Science

Yonathan Anson Ben Gurion University of the Negev

Hanan Frenk Tel Aviv University

Joe Lockard Arizona State University

Alexander Yakobson Hebrew University of Jerusalem.

Uri Mor Ben-Gurion University of the Negev

Alon Liel

Ilan Harpaz-Rotem Yale University

Davide Panagia UCLA

Aldo Lazar Tel Aviv University

Rachman Chaim Israel Institute of Technology

Ruth A. Berman Tel Aviv University

Zach Levey, University of Haifa.

Leah Di Segni The Hebrew University of Jerusalem

Krushil Watene Massey University

Uriel Leviatan Univ. Of Haifa

Evgenia Bystrov

Benjamin Isaac Tel Aviv University

Ariella Oppenheim The Hebrew University

Yehoshua Mathias ,the Hebrew University of Jerusalem

Elham Manea University of Zurich

Paola Rivetti Dublin City University

Emeritus Arie S. Issar Ben- Gurion University of the Negev

Azzurra Crispino Austin Community College

Marinella Belluati University of Turin

Chen Alon Tel-Aviv University

Marianne Fürlinger

Anne McNevin The New School

Kelsey M. Jones University of Pennsylvania

Roberto Gritti University of Rome

Anne McNevin The New School

Katy Fulfer University of Waterloo

Erica Chenoweth University of Denver

Fatima El-Tayeb University of California San Diego

Melissa Burchard University of North Carolina

Katherine C. King University of California

Amos Goldberg The Hebrew University of Jerusalem

Erica Stonestreet St. John's University

Marla Carlson University of Georgia

Daphna Erdinast-Vulcan The University of Haifa

Mechthild Nagel SUNY Cortland,

Julian Culp, University of Frankfurt

Michael Brandeis The Hebrew University of Jerusalem

Corrado Fumagalli University of Milan

Mark Blyth, Brown University

Keith Banting, Queens University

Yagil Levy European University Institute

Karen Yeung King's College London

Kalypso Nicolaïdis University of Oxford

Katherine Lippel University of Ottawa

Geertrui Van Overwalle University of Leuven

Stephan Manning University of Massachusetts Boston

Ana Cláudia Lopes Silveira University of Campinas

Daniel Okrent Wellfleet

Ramona Ilea Pacific University

Cristina Corredor University of Valladolid

Dianna Mayers University of Connecticut

BARBARA PUSCH, HELMUT-SCHMIDT ÜNIVERSITÄT

Christian Schemmel University of Manchester

Shmuel Zaks

Craig Kuehl University of New York

Louiza Odysseos Sussex University

Sarah Tyson, University of Colorado Denver

Donna Lee Bowen Brigham Young University

Jonathan Laurence Chestnut Hill

Paula Kabalo Ben-Gurion University of the Negev

Hans Vollaard Leiden University

Stacy J. Kosko University of Maryland

Frank Michelman Harvard University

Patti Tamara Lenard University of Ottawa.

Julia Resnik The Hebrew University of Jerusalem

Jasper Chalcraft University of Sussex

Howard Wollman The University of Edinburgh

Matthias Kranke University of Warwick

Krassimir Stojanov Catholic University of Eichstaett-Ingolstadt

Johann Čas Austrian Academy of Sciences

Jacqueline Best Université d'Ottawa

Renira Angeles Central European University

Julian Gruin University of Warwick

Geoffrey Underhill Amsterdam Institute for Social Science Research

Tanya Palmer University of Sussex

Diliara Valeeva University of Amsterdam

Luiz Bernardo Leite Araujo State University of Rio de Janeiro

Ricky van Oers Radboud University

Meryl Altman DePauw University

Michelle Moretzsohn Holperin Brazilian School of Public and Business Administratin

Lev Grinbeg Ben Gurion University

Bolivar Portugal Universitat Pompeu Fabra

Shmuel Gal The university of Haifa

Tammy Amiel Houser The Open University of Israel

Kris Ruijgrok University of Amsterdam

Richard Vogler Sussex Law School.