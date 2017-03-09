Prof. İştar Gözaydın ve mağdur edilen akademisyen, gazeteci ve aktivistlerin serbest bırakılması için uluslararası kampanya

09 Mart 2017 16:55
Dünyanın birçok üniversitesinden 300’ü aşkın akademisyen Başbakan Binali Yıldırım’a hitaben bir metin yayınlayarak ‘terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla 72 gündür tutuklu bulunan Prof. Dr. İştar Gözaydın’ın derhal serbest bırakılmasını istedi.
Kapatılan Gediz Üniversitesi’nde sosyoloji bölümü başkanı olan Prof. Dr. İştar Gözaydın, İzmir başsavcılığının yürüttüğü ‘FETÖ/PDY’ soruşturması kapsamında Aralık 2016’da göz altına alınmış ve 27 Aralık’ta tutuklanmıştı. Gözaydın hakkında hâlâ iddianame hazırlanmadı.
Aralarında Londra Metropolitan Üniversitesi’nden Jeffery Haynes, Ben Gurion Üniversitesi’nden Guy-Ben Porat, Torino Üniversitesi’nden Luca Ozzano, Allegheny Collage’dan Eric Palmer, Northwestern Üniversitesi’nden Elizabeth Shakman Hurd ve Oxford Üniversitesi’nden Matthew J. Gibney gibi birçok akademisyenin imzaladığı metinde Gözaydın hakkındaki suçlamanın yersiz olduğunu dile getirildi.
İştar Gözaydın’ın özellikle laiklik üzerinde yaptığı çalışmalarıyla tanındığına ve din-devlet çalışmaları alanına önemli katkılar yaptığı belirtilen metinde, Gözaydın’ın bir entelektüel, insan hakları savunucusu ve Türkiye toplumu ve siyaseti üzerinde önemli ve aydınlatıcı katkıları olan bir bilim insanı olduğu belirtildi.
Metinde aynı zamanda Gazeteciler Koruma Komitesi’nin bilgilerine göre dünyada hapsedilen gazetecilerin üçte birine yakınının Türkiye sınırları içinde olduğunu kaydedildi. Türkiye'nin özgür bir toplum için gereken eleştiri ve iletişim organlarını yok etme sürecinde olduğu belirtildi; hükümetin derhal bu yolunu değiştirmesini ve İştar Gözaydın’ın serbest bırakılması talep edildi.
İmzaya açılan metin ve dün (8 Mart 2017) itibariyle imzacı akademisyenlerin listesi şöyle:
"Sayın Başbakan Binali Yıldırım,
Bu metnin altında imzası bulunan bizler, Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde tutuklu bulunan Prof. Dr. İştar Gözaydın’ın derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Bu bağlamda bütün kanıtlar gösteriyor ki Prof. Gözaydın aslında Türk Devleti'nin vicdanında bir tutsak olduğunu önermektedir. Bu bağlamda da acil serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Aynı görüşümüzle beraber Gediz Üniversitesi bünyesinden bulunun ve şu anda tutuklu 14 akademisyeni, ve diğer yüzlerce mağdur, tutsak akademisyen, gazeteci ve aktivistin de serbest bırakılması gerektiğine inanıyoruz.
İştar Gözaydın'a karşı suçlamaların açık bir çelişkisi var, çünkü iddia edilen faaliyetlerin ne din ve devlet arasındaki kurumsal ilişkiler ne de kendisinin uzman olduğu konularla bir alakası var. Bu noktada her ne kadar Prof. Dr. İştar Gözaydın için resmi bir suçlama olmasa da kendisi Gülenist bir TV kanalı olan Samanyolu TV’de katıldığı programlardan aldığı oldukça cüzi ücretlerle suçlanmaktadır. Buna karşın bu TV kanalında sadece 8 programa katılan Gözaydın için bu kamuya açık olarak yürüttüğü faaliyetlerin sadece ufak bir tanesiydi. Bu bağlamda kariyeri boyunca Prof. Gözaydın kendi uzmanlığı ile alakalı konularda en azında 35 yerli ve yabancı gazeteye ve dahası 15’den daha fazla televizyon kanalına sayısız defa konuk olmuş ve görüşlerini sunmuştur.
Bu noktada gerek akademik faaliyetleri gerekse de yarı akademik olarak katıldığı, dahil olduğu bir çok konu ile Prof. Dr İştar Gözaydın seçkin bir bilim insanı olduğunu ortaya koymuştur ve durum tartışmaya dahi açılmamalıdır. Böyle bir bilim insanının tutsak olduğu bir toplumda tıpkı onun gibi özgürlüğünden uzak olacaktır.
Dahası “Risk altındaki Akademisyenler” grubu olarak da bilinen meslektaşlarımızla da görüş alışverişinde bulunarak, "Yüksek öğrenim topluluğu üyelerine karşı devletin aldığı kapsamlı eylemlerin bir parçası olarak akademisyenlerin keyfi bir şekilde askıya alınması, tutuklanması ve gözaltına alınmasından endişe duyuyoruz. Kuşkusuz devlet yetkilileri, düzeni koruma ve meşru güvenlik endişelerine yanıt verme hakkına sahiptirler ancak, Prof. Gözaydın örneği gibi keyfi uygulamalar uluslararası insan hakları belgeleri tarafından korunan örgütlenme özgürlüğüne karşı vurulan diğer darbeler, ve akademik özgürlüklerin askıya alınması gibi konular bu durumların dışındadır. Bu noktada, Türkiye'nin taraf olduğu Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi ve Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi’ne uygun hareket etmesini bekliyoruz.
Bu gerekçelerimizin dikkate alınması ve gereğinin yapılmasını talep ederiz"
Oren Barak, The Hebrew University of Jerusalem
Guy- Ben Porat Ben Gurion University of the Negev
Luca Ozzano University of Turin
Jeffery Haynes London Metropolitan University
Eric Palmer Allegheny College
Elizabeth Shakman Hurd Northwestern University
Yonathan Anson, Ben Gurion University of the Negev
Matthew J. Gibney University of Oxford
Vicki Squire, University of Warwick
Rivka Ribak, University of Haifa
Dan Avnon The Hebrew University of Jerusalem
Snait Gissis, Tel Aviv University
Susan Rothstein Bar-Ilan University
Lynn Schler, Herzliya
Uzzi Ornan Hebrew University
Ben D. Mor Tsinghua University
Bill Freedman Hebrew University
Chaim Hames Ben-Gurion University of the Negev
Emanuela Trevisan Semi
Tsafrir Goldberg University of Haifa
Emanuela Dalmasso University of Amsterdam
Diane L. Wolf University of California
Yoram Bilu The Hebrew University
Philipp Pattberg VU Amsterdam
Ioannis Papadopoulos Universite de Lausanne
Rahel Kunz Université de Lausanne
Andreas Klinke Memorial university of Newfoundland
Fabio Franchino Università degli Studi di Milan
Kalypso Nicolaïdis University of Oxford
Aneta Duivenvoorden Maastricht University,
Neta Ziv Tel Aviv Univ
Ilan Talmud University of Haifa
Jonathan Ben-Dov University of Haifa
David Levi-Faur, Hebrew University of Jerusalem
Pavel Pšeja Masaryk University
Avner Giladi University of Haifa
Ayelet Oreg Binghamton University
Zohar Eviatar University of Haifa
Morten Ougaard Copenhagen Business School
Eirini Avramopoulou British School at Athens
Raphael Cohen-Almagor University of Hull
Carole H Browner, UCLA
Ayelet C. Langer University of Haifa
Dalia Sachs, The University of Haif
Naomi Schor Israel
Avner Ben-Amos Tel Aviv University
David Blanc University of Haifa
Ilan Saban University of Haifa
Orna Alyagon Darr Carmel Academic Center Law School
Trui Steen KU Leuven Instituu
Roni Kaufman Ben-Gurion University of the Negev
Cynthia Gabbay Harry S. Truman Institute
Andrea Cornwall University of Sussex
Shakhar Rahav University of Haifa
Luke Martell University of Sussex
Ana Porroche-Escudero Lancaster University
Dimitri A. Sotiropoulos National and Kapodistrian University of Athens
Maya Negev, University of Haifa
Angela Daly Queensland University
Fiona B. Adamson SOAS, University of London
Sondra Hale University of California
Elisabeth Milne, UK
Jonathan Bach The New School
Gal Ariely Israel
Colin Provost UCL School of Public Policy
David Klein California State University Northridge
Haggai Ram, Ben Gurion University of the Negev
Mario Diani University of Trento
Basheer Karkabi, Haifa – Israel
Eric Verdeil
Peter Mascini
Francesca Scrinzi European University Institute
Micah Leshem The University of Haifa
Marit Hovde Bye Oslo university
Tamar Katriel, University of Haifa
Galit Eilat Netherlands
Ivan Huber Fairleigh Dickinson Univ
Jodi L. Short University of California
Olga Hünler
Moritz Ege University of Göttingen
Wiebe E. Bijker Maastricht University Science
Howard Winant University of California
Sharon Gilad, Hebrew University of Jerusalem
Vered Kraus University of Halifa
Yuval Yonay University of Halifa
Ivan Huber Fairleigh Dickinson Univ
Ethel Lunsford-Ozen
Rush Rehm Stanford University
Michael Blum Université du Québec à Montréal
Nancy Gallagher University of California, Santa Barbara
Gráinne de Búrca New York University
Claudio Fogu University of California Santa
Reinhard Steurer, University of Natural Resources and Life Sciences
Cléo Chassonnery-Zaïgouche University of Lausanne
Anath ARIEL DE VIDAS École des Hautes Études en Sciences Sociales
Sol Picciotto Lancaster University
Marilyn P Safir PhD
Judith Harel, Emerita University of Haifa
Bill Freedman University of Haifa
Edoardo Guaschino Université de Lausanne
Devorah Kalekin-Fishman University of Haifa
Kobi Peterzil University of Haifa
Carol Gilligan, New York University
Ranan D. Kuperman University of Haifa
Nicola Pratt University of Warwick
Rabbi Barat Ellman Fordham University
Isabelle Martin Université de Montréal,
Duncan Wigan Copenhagen Business School
Maj Grasten Copenhagen Business School
Benjamin Ewert
Camille Reynolds Université de Lausanne
John A. Hird University of Massachusetts Amherst
Germà Bel Universitat de Barcelona
Jean-Christophe Graz Université de Lausanne
Ioannis Papadopoulos Universite de Lausanne
Matthew Bach Dutch Research Institute For Transitions
Soheyla Yazdanpanah Södertörn University
Eduardo Abaroa Mexico City
Alexa Firat Temple University
Bill Grantham Loughborough University London
Fataneh Farahani Stockholm University
Rainer Bauböck European University Institute
Hillevi Ganetz Stockholm University
Katarina Mattsson, Södertörn University
JOHAN FORNÄS Södertörn University
Marcella Simoni Ca' Foscari University
Neve Gordon SOAS UNIVERSITY OF LONDON
Olga S. Hünler Universität Bremen
Nadje Al-Ali SOAS, University of London
Oren Meyers University of Haifa
Babi Badalov university of Paris
Tilman Berger Universitaet Tuebingen
Lynne Marks University of Victoria
Laura Horn University of Roskilde
Tiziana Nazi Oxford University
Donelle Estey University of New York
Robert Schweitzer Marywood University
Amy Bartholomew Carleton University
David Biale University of California
Paulina Migalska
Nicole Wolf Goldsmiths, University of London
Michael Shalev Hebrew University
Gabor Toka, Central European University
Denis, Sulivan, Northeastern University
Dov Waxman, Northeastern University
Gordana Rebrenovic, Northeastern University
Glenn Pierce, Northeastern University
Bryan Turner, CUNY
Diane Wolf, UC Davis
David Biale, UC Davis
Roberto Cipriani, University of Roma
Daniel Monterescu, Central European University
Rainer Baubock, European University Institute
Janos Kis, Central European University
Keith Banting, Queens University
Daniel Monterescu, Central European University
Valentine M. Moghadam, Northeastern University
Vincent Durac, University College Dublin
Eric Uslaner University of Maryland
Jeffrey Shoulson University of Connecticut
Stefan Plaggenborg Ruhr-Universität
Alisa Lebow University of Sussex
Paul T. Levin University of Stocholm
Claudia Prestel
Sebastian Wogenstein University of Connecticut
Sharon Mann
Gerhard Oberschlick University of Wien
David Biale University of California
Kostis Kornetis Carlos III, Madrid.
Elana Ochse University of Torino
Martin van Bruinessen Utrecht University
Joel S. Migdal University of Washington
Esther Gómez-Sierra The University of Manchester
Betts Fetherston Shipley
Ayelet Harel-Shalev Ben-Gurion University of the Negev
Ursula Prutsch University of Munich
Andreas Matusch, Marburg
Penelope Papailias University of Thessaly
Vera Eccarius-Kelly
Peter Fitzpatrick Birkbeck University
Kevin Reinhart Dartmouth College
Stefan Rohdewald Justus-Liebig-Universität
François Georgeon EHES
Fred A. Lazin Ben Gurion University
Adam Gearey Birkbeck College
Claudia Baumgart-Ochse Peace Research Institute Frankfurt
Paul-Francois Tremlett The Open University
Camilla Borgna Berlin Social Science Center
Ayelet Harel-Shalev Ben-Gurion University of the Negev
CHBM Spierings Radboud University
Perry Huesmann University Amsterdam
André Laliberté Ecole d'études politiques
Dr Hakeem Yusuf University of Birmingham
Joanildo Burity Institute for Social Research
Annavittoria Sarli Fondazione ISMU
Sarah Turnbull Birkbeck, University of London
Elena Fontanari, University of Milan
Marianna Filandri, University of Turin
Ali Shamsavari Kingston University
Michelle Everson University of London
Elena Loizidou REF Unit Lead
Timothy Peace University of Stirling
Liviu Andreescu University of Bucharest
Daniele Conversi University of the Basque Country
Alberta Giorgi, University of Coimbra,
Fabio Petito University of Sussex
Julian Wells Kingston University
Hanna Pfeifer University of the Federal Armed Forces Hamburg
Fred A. Lazin Ben Gurion University
Marco Bruno University of Rome
Atsuko Ichijo Kingston University
Nurit Peled- Elhanan Hebrew University
Prof. Jacob Klein Weizmann Institute of Science
Guy Stroumsa University of Oxford
Ruth Weintraub Tel--Aviv university
Lyat Friedman Tel--Aviv university
Martin Vialon University Oldenburg
Anat Matar Tel Aviv University
Gad Kaynar Tel Aviv University
Yair Lorberbaum Bar Ian University
SARA HELMADEPT BEN GURIO UNIVERSITY
Shaul Katzir Tel Aviv University
Amatzia Weise Tel Aviv University
Lina Ben-Dor Esther Levinger, University of Haifa
Isaac Meilijson Tel Aviv University
Eva Jablonka Tel-Aviv University
Tommy Dreyfus Tommy Dreyfus
Gila Ballas, Tel Aviv University
Eran Feitelson The Hebrew University of Jerusalem
Yosef Kaplan, The Hebrew University of Jerusalem
Serge Ruzer The Hebrew University of Jerusalem
Arie Reich European University Institute
Orit Abuhav Beit Berl Academic College
Jerome Bourdon Tel Aviv University
Dvora Yanow California State University
Magali Della Sudda Sciences Po Bordeaux
Michael D. Driessen John Cabot University
Max Strassfeld University of Arizona
Ofer Aharony Weizmann Institute of Science
Yonathan Anson Ben Gurion University of the Negev
Hanan Frenk Tel Aviv University
Joe Lockard Arizona State University
Alexander Yakobson Hebrew University of Jerusalem.
Uri Mor Ben-Gurion University of the Negev
Alon Liel
Ilan Harpaz-Rotem Yale University
Davide Panagia UCLA
Aldo Lazar Tel Aviv University
Rachman Chaim Israel Institute of Technology
Ruth A. Berman Tel Aviv University
Zach Levey, University of Haifa.
Leah Di Segni The Hebrew University of Jerusalem
Krushil Watene Massey University
Uriel Leviatan Univ. Of Haifa
Evgenia Bystrov
Benjamin Isaac Tel Aviv University
Ariella Oppenheim The Hebrew University
Yehoshua Mathias ,the Hebrew University of Jerusalem
Elham Manea University of Zurich
Paola Rivetti Dublin City University
Emeritus Arie S. Issar Ben- Gurion University of the Negev
Azzurra Crispino Austin Community College
Marinella Belluati University of Turin
Chen Alon Tel-Aviv University
Marianne Fürlinger
Anne McNevin The New School
Kelsey M. Jones University of Pennsylvania
Roberto Gritti University of Rome
Anne McNevin The New School
Katy Fulfer University of Waterloo
Erica Chenoweth University of Denver
Fatima El-Tayeb University of California San Diego
Melissa Burchard University of North Carolina
Katherine C. King University of California
Amos Goldberg The Hebrew University of Jerusalem
Erica Stonestreet St. John's University
Marla Carlson University of Georgia
Daphna Erdinast-Vulcan The University of Haifa
Mechthild Nagel SUNY Cortland,
Julian Culp, University of Frankfurt
Michael Brandeis The Hebrew University of Jerusalem
Corrado Fumagalli University of Milan
Mark Blyth, Brown University
Keith Banting, Queens University
Yagil Levy European University Institute
Karen Yeung King's College London
Kalypso Nicolaïdis University of Oxford
Katherine Lippel University of Ottawa
Geertrui Van Overwalle University of Leuven
Stephan Manning University of Massachusetts Boston
Ana Cláudia Lopes Silveira University of Campinas
Daniel Okrent Wellfleet
Ramona Ilea Pacific University
Cristina Corredor University of Valladolid
Dianna Mayers University of Connecticut
BARBARA PUSCH, HELMUT-SCHMIDT ÜNIVERSITÄT
Christian Schemmel University of Manchester
Shmuel Zaks
Craig Kuehl University of New York
Louiza Odysseos Sussex University
Sarah Tyson, University of Colorado Denver
Donna Lee Bowen Brigham Young University
Jonathan Laurence Chestnut Hill
Paula Kabalo Ben-Gurion University of the Negev
Hans Vollaard Leiden University
Stacy J. Kosko University of Maryland
Frank Michelman Harvard University
Patti Tamara Lenard University of Ottawa.
Julia Resnik The Hebrew University of Jerusalem
Jasper Chalcraft University of Sussex
Howard Wollman The University of Edinburgh
Matthias Kranke University of Warwick
Krassimir Stojanov Catholic University of Eichstaett-Ingolstadt
Johann Čas Austrian Academy of Sciences
Jacqueline Best Université d'Ottawa
Renira Angeles Central European University
Julian Gruin University of Warwick
Geoffrey Underhill Amsterdam Institute for Social Science Research
Tanya Palmer University of Sussex
Diliara Valeeva University of Amsterdam
Luiz Bernardo Leite Araujo State University of Rio de Janeiro
Ricky van Oers Radboud University
Meryl Altman DePauw University
Michelle Moretzsohn Holperin Brazilian School of Public and Business Administratin
Lev Grinbeg Ben Gurion University
Bolivar Portugal Universitat Pompeu Fabra
Shmuel Gal The university of Haifa
Tammy Amiel Houser The Open University of Israel
Kris Ruijgrok University of Amsterdam
Richard Vogler Sussex Law School.
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