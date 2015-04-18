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Yaşam

Prof. Işıl Barlan’ın son anları güvenlik kamerasına yansıdı

Güvenlik kamerasında yer alan görüntülere göre, Prof. Barlan'ın koşarak denize atladığı görülüyor

18 Nisan 2015 11:00

Prof. Dr. Işıl Berat Barlan'ın ölümünün üzerindeki sır perdesi güvenlik kameraları sayesinde çözüldü. Kazadan sonra Barlan önce deniz kıyısına gidiyor, ardından dönüyor. Son karelerde ise denize atlıyor.

Kuzguncuk’ta pazartesi gecesi kaza yaptıktan sonra cesedi salı günü Üsküdar sahilinde bulunan Türkiye’nin sayılı alerji uzmanlarından Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Allerji-İmmünoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Işıl Berat Barlan’ın ölümüyle ilgili sır perdesini aralamak için savcılık soruşturma başlattı. Barlan’ın izine son olarak Kuzguncuk sahilinde iki yalının arasındaki parkta rastlandı. Yalıların güvenlik kameraları incelendiğinde, Prof. Barlan’ın sırtında çantasıyla ilk olarak saat 20.50 sıralarında parka geldiği görüldü.

 

Son kayıt 21.32’de

 

Hürriyet'te yer alan habere göre, yürüyerek deniz kıyısına inen profesör birkaç dakika sonra buradan ayrıldı. Yarım saat sonra saat 21.22’de yeniden güvenlik kamerasının görüntüsüne giren profesör yine deniz kıyısına indi, bir süre dolaştı, ardından da koşarak denize atladı. Yalının Boğaz’a dönük güvenlik kamerasının görüntülerinde 21.31’de profesörün suyun üzerinde olduğu görülüyor. Akıntıyla yalıya doğru sürüklenen Prof. Işıl Berat Barlan, saat 21.32’den sonra yeniden denize doğru uzaklaşıyor.

İşte güvenlik kamerasına yansıyan o anlar:

 

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