Prof. Işıkara depreme tarih verdi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nün 140. yılı kutlamalarında açıklama yapan Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara, olası İstanbul depreminin 2010 - 2014 yılları arasında olacağını söyledi.



Kendisinin yürüttüğü olasılık araştırmasına göre, bu veriyi elde ettiğini söyleyen Işıkara, bu yıllar arasında Marmara depreminin büyük bir olasılıkla yaşanacağını kaydetti. " Benim bir olasılık modelime göre yaptığım bir araştırma var. Buna göre İstanbul'da her an bir deprem olabilir" diyen Işıkara 2010-2014 yılları arasında depremin olma olasılığının çok daha yüksek olduğunu kaydetti.



"Depremi önceden bilmek demek, bir depremin nerede, ne büyüklükte olacağını bilmek demek" diye konuşan Işıkara, depremi önceden bilmenin mümkün olmadığını söyledi. Prof. Işıkara depremin nerede ve ne büyüklükte olacğını bilimin söylediğini, ama bilimin maalesef zamanı tahmin edemediğini kaydetti. 1999'dan bu yana deprem konusunda bilincin arttığını, toplumun eskisinden daha da bilinçli olduğunu söyleyen Işıkara, Türkiye'nin deprem araştırmaları konusunda oldukça ileri düzeyde olduğunu da sözlerine ekledi.



Foruma katılan Prof. Dr. Naci Görür ise, depremle ilgili araştırmalarını sürdürdüklerini ve çalışmalarını uluslararası alana talıdıklarını söyledi. Görür, "Önümüzdeki dönem içinde de Marmara denizindeki fay boyunca deniz tabanına çıkan akışkanların yani gaz ve sıvıların denizaltı gözlem istasyonları kurmak suretiyle incelenmesi çalışmaları yürütüyoruz" diye konuştu. Görür, destek görememekten şikayet etti. Türkiye'de destek göremedikleri için Avrupa Birliği fonlarını devreye sokmaya çalıştıklarını söyleyen Görür, başarabildikleri taktirde Marmara'da da bu sistemi oluşturmak istediklerini kaydetti. "Bizi ne yerel otoriteler ne de merkezi otorite görmüyor" diye konuşan Görür, "Biz bir şekilde yok sayılıyoruz. Nedenini de bilmiyorum" diye konuştu.



Japonya'da kurulan ilk rasathanenin kuruluşunda görev alan ve depremin önceden bilinmesiyle ilgili çalışmalar yürüten Yuzo Ishikawa ise, Türkiye'ye önemli tavsiyelerde bulundu. Depremin önceden bilnmesinin mümkün olmadığını söyleyen Ishikawa, " Türkiye'deki araştırmacıların çok önemli çalışmalar yaptığını biliyoruz. Marmara'daki deprem için birşeyler söylemek mümkün değil. Türkiye'nin buna hazırlıklı olması lazım." diye konuştu. İstanbul'un etrafındaki deprem ağında gelişmeler olduğunu kaydeden Ishikawa, " Özellikle GPS (Global Positioning System) de Türkiye'de gelişmeli" şekilnde konuştu.

