Prof. Işıkara: AKP'ye hürmet etmemiz lazım

Adıyaman'da Kızılay’ın düzenlediği Afet Zararlarını Azaltma Programı kapsamında din görevlilerine seminer veren, Afete Hazırlık ve Deprem Eğitim Derneği (AHDER) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara, AKP'ye herkesin hürmet etmesini istedi.



Seminerin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Işıkara, AKP’den Bakırköy Belediyesi meclis üyesi adaylığına değindi. Prof. Dr. Işıkara, şunları söyledi:



“Yerel seçim ve genel seçimi ayırt etmek gerekiyor. Oğuz Satıcı beyin kimliğini biliyorum. TİM başkanıydı. Ve Türkiye ihracatının 15-20 milyar dolardan alıp, 130 milyar dolara çıkaran biridir. Kendisiyle 3 sene deprem güvenli bina konusunda beraber çalıştık. Benim bir hayalim vardı. O hayalim de bir yerleşim yerini depreme hazırlamaktı.



Hem İstanbul’a örnek olsun. Hem Türkiye’ye örnek olsun. ‘Hocam gel, bunu beraber yapalım’ dedi. ‘Sana her türlü imkanı sağlayacağım’ dedi. Ben de yalnızca Oğuz Satıcı’nın isminden bahsettim. Ama şunu da söyleyeyim. Atatürk ve Cumhuriyet kimsenin tekelinde değil. Ben Cumhuriyetle büyüdüm. Atatürk’le büyüdüm. Benim evimin cephesinde bir Atatürk heykeli durur. Dolayısıyla Atatürkçülük kimsenin tekelinde değil. Cumhuriyetçilik kimsenin tekelinde değil. Bazı durumlarla karşılaştığım için bunu söylüyorum. Ak Parti bu ülkenin yasal bir partisi midir? Evet. Kimse inkar eder mi? Artı bir de yüzde 47 oy almış mıdır? Evet almıştır. Hepimizin hürmet etmesi lazım.”

