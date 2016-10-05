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Prof. İlber Ortaylı yanıtladı: Türkiye Lozan'da ne kazandı, ne kaybetti?

"Bana göre Türkiye'nin yanlış yaptığı yer..."

05 Ekim 2016 16:10

Prof. İlber Ortaylı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın “Bağırsan sesinin duyulacağı adaları biz Lozan’da verdik” ifadesine ilişkin olarak, “Lozan asıl olarak kapitülasyonları kaldırmak için düzenlendi. Kaldırdık. Adalar zaten Balkan Savaşları’nda (1912 Uşi Anlaşması)İtalya’da kalmıştı. Lozan’da kaybedilmiş bir toprak yok" dedi.

Habertürk yazarı Serpil Yılmaz'a konuşan Ortaylı, şunları söyledi:

"Kurtuluş Savaşı’yla işgali sonlandıran toprakları tanıdılar. Ege’de Gökçaada ve Bozcaada’yı tutabildik. Lozan’da arazi kavgası olmadı. Bunların hepsi halledilmişti. Nüfus mübadelesini Venizelos istedi, Türkiye bunu kabul etti. Bana göre yanlış yaptı. Karamanlı dediğimiz Türk Hıristiyanları gönderdik. Bu Türkiye’nin gelecekteki laisizmini tehdit etti."

 

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