Muharrem İnce’den ‘Lozan’ tepkisi: Kitap özeti okuyan kişi bu tartışmaları yapıyor!

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, “Lozan bu toprakların bizim olduğunun tescilidir. Lozan uluslararası bir meydan okumadır. Lozan bağımsızlıktır. Egemenliğimizin simgesidir. Kitap özeti okuyan kişi bu tartışmaları yapıyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakanlığı döneminde gazeteci Cüneyt Özdemir'le yaptığı bir röportaj sırasında "Kitap okumadığını, kitap özeti okuduğunu" söylemiş ve okuduğu kitap özetleri hakkında ise "Daha çok arkadaşlar tespit ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

CHP’li İnce’nin açıklaması şöyle:

“Lozan bu toprakların bizim olduğunun tescilidir. Lozan uluslararası bir meydan okumadır. Lozan bağımsızlıktır. Egemenliğimizin simgesidir. Kitap özeti okuyan kişi bu tartışmaları yapıyor. Dün mecliste ayağa kalkılacak mı kalkılmayacak mı tartışması vardı. Ben daha önce söylediğim gibi kalkmadım. Neden kalkmadığımı söyleyeyim; sen Atatürk’e, İsmet İnönü’ye, Kurtuluş Savaşı kahramanlarına, Lozan’a, bu ülkenin tapusuna saygı gösterirsen ben de sana cumhurbaşkanı olarak saygı gösteririm. Sen Atatürk’e saygı göstermezsen ben de sana saygı göstermiyorum, göstermeyeceğim de.

“‘Muhalefet Yenikapı ruhuna katkı versin’ dediler. Böyle bir ruh falan yok. ‘Yenikapı’ya gel’ diyor ondan sonra gelip Lozan’a hakaret ediyor. GATA’nın adını Abdülhamit Hastanesi diye değiştiriyor. Yani anlaşmak gibi bir derdi yok. Tek adam olarak yasama, yürütme, yargıyı hatta mühendis, mimar olarak köprünün nereden geçeceğine bile karar veriyor, sonra da ‘gelin’ diyor. Böyle bir ortamda Yenikapı ruhu falan çıkmaz.”

Kılıçdaroğlu'ndan 'Nutuk' tavsiyesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Lozan çıkışına tepki gösterdi. CNN Türk’te Taha Akyol’un sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a “Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk’unu okusun, tamamını okumasına gerek yok. Baştaki ilk 30 sayfayı okusun yeter” tavsiyesinde bulundu.