Prof. Hikmet Özdemir'den 720 sayfalık Özal biyografisi

Aralarında "Yön Hareketi" ile "Rejim ve Asker"in de bulunduğu 46 kitaba imza atan Prof. Hikmet Özdemir'in Turgut Özal biyografisi Doğan Kitap'tan çıktı.

"Turgut Özal" adıyla yayımlanan 720 sayfalık kitabı kaleme alan Hikmet Özdemir, bir dönem Cumhurbaşkanlığı'nda da görev yaptı.

Doğan Kitap'ın kitap ve Prof. Hikmet Özdemir hakkında paylaştığı metin şöyle: "Prof. Dr. Hikmet Özdemir, Özal’ın liderlik portresini, başarılarını ve yanılgılarını sorumlu bir tarafsızlıkla anlatıyor…

Özal’ın, 1927’de başlayıp 1993’e kadar süren 66 yıllık yaşam öyküsü… Bu öykü, Türkiye’nin zorluklar, krizler, başarılar, darbeler, iniş-çıkışlarla dolu ve hayli karmaşık devlet-ordu-toplum-ekonomi-dış ilişkiler, siyasi partiler ve demokrasi kültürünün bir başka açıdan yazımıdır aynı zamanda.

Özal’ın biyografisi, yirmi birinci yüzyıl Türkiye’sinin iç ve dış siyasetini ve daha iyiyi arama çabasını “süreklilik” ve “değişim” eksenlerinde düşünmek isteyenler için de keyifli bir okuma olacaktır.

Prof. Dr. Hikmet Özdemir, muhafazakâr mühendis Özal’ın liderlik portresini, başarılarını ve yanılgılarını, onun Türkiye tezlerini bilen isimlerden biri olarak sorumlu bir tarafsızlıkla anlatıyor.

Hikmet Özdemir kimdir?

Siyaset bilimi profesörü Hikmet Özdemir Kahramanmaraş’ta doğdu. Ankara’da Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi lisans programını bitirdi; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden kamu yönetimi ve siyaset bilimi doktoru unvanı aldı. TÜBİTAK, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı'nda görev yaptı; daha sonra Kırıkkale, Başkent, Kocaeli üniversitelerinde ve tam zamanlı profesör olarak Türk Tarih Kurumu’nda çalıştı.

British Chevening bursuyla Londra Üniversitesi’nde; Fulbright bursuyla Georgetown Üniversitesi’nde; İngiltere ve ABD devlet arşivlerinde ve İsviçre’de Milletler Cemiyeti arşivinde incelemelerde bulundu.Türkiye’de hükümet-ordu ilişkileri; harp ve kriz döneminde liderlik; siyaset ve anayasal kurumların gelişimi ile dünya harbinde Ermeniler başlıkları altında 46 kitabı yayımlandı.