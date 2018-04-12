Prof. Hasan Köni, Habertürk TV'de konuştu: Savaş olursa acayip programlar yaparsınız, yaşarız yani...

Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Köni, ABD Başkanı Donald Trump'ın kişisel Twitter hesabında yaptığı ve "Hazırlan Rusya, füzeler geliyor" ifadesinin de yer aldığı paylaşımı sonrası başlayan tartışmaları Habertürk TV'de değerlendirdi. Köni'nin "Savaş olursa acayip programlar yaparsınız, yaşarız yani" ifadesi, sosyal medyada tepki çekti.

Köni'nin değerlendirmeleri sırasında spiker Didem Güler'in de şaşkınlığını gizleyemediği görüldü.

Köni, ABD'nin Rusya'ya karşı bir savaş ilan edemeyeceğini, bu mesajların bir blöf olduğu görüşünü dile getirdi.