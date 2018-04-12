Prof. Hasan Köni canlı yayında konuştu: Savaş çıkarsa acayip programlar yaparız, yaşarız yani!

Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Köni, ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter üzerinden Rusya'ya sarf ettiği, "Hazırlan Rusya, bu füzeler gelecek" sözlerini değerlendirdi. Köni, "Savaş olursa acayip programlar yaparsınız. Yaşarız yani" dedi.

ABD ile Rusya arasında Suriye gerginliği yaşanıyor. ABD'nin 5 ve 6'ıncı filolarını bir harekat amacıyla Akdeniz'e göndermesinin hemen ardından ABD Başkanı Donald Trump Rusya'yı Twitetr üzerinden "tehdit" etti. Cumhuriyet'te yer alan habere göre Trump'ın söylemlerini değerlendiren Prof. Dr. Hasan Köni, ABD'nin Rusya'ya karşı bir savaş ilan edemeyeceğini, bu ilanın bir blöf olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Köni cümlesinin sonunda, "Şu anda blörf olarak görüyorum ama savaş olursa acayip programlar yaparsınız. Yaşarız yani. Gazdan başka bir alet bulmaları lazım, kendilerine mikrop savaşını tavsiye ediyorum. O yüzden blörf olarak görüyorum" dedi.

Açıklama sırasında spiker Didem Güler şaşkınlığını gizleyemezken Köni'nin sözleri sosyal medyada da tartışma konusu oldu.