Prof. Halil İnalcık son yolculuğuna uğurlandı

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Ankara Güven hastanesinde 100 yaşında hayatını kaybeden ‘Tarihçilerin kutbu’ olarak bilinen Prof. Halil İnalcık, Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Halil İnalcık, Fatih Camii Haziresi'ne defnedildi.

İnalcık için dün Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde ve Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nde tören yapılmıştı. Doğramacızade Ali Paşa Camisi’nde Prof. Dr. Halil İnalcık için cenaze töreni düzenlenmişti. Ankara’daki törenlerin ardından Prof. Dr. Halil İnalcık naaşı toprağa verilmek üzere İstanbul’a getirildi. İnalcık için Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze törenine eski Başbakan, AKP Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadir Topbaş, AKP İl Başkanı Selim Temurci, tarihçi Prof. İlber Ortaylı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı.

Törene Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çelenk gönderdi.

Burada bir konuşma yapan Davutoğlu, şunları söyledi:

"Halil İnalcık'ı tanımamış, onun eserlerini okumayan birinin bir aydın tarihçi olma iddiası yoktur. Hakka yürüdü. Onurla yürüdü. Onurla anlattığı bir şehrin toprağına onu göndereceğiz. İstanbul'u en iyi anlatan tarihçimizdi. Ondan hala öğreneceğimiz çok şey var. Bilim adamları eserleriyle yaşar. Herkese işaret olacak fikirleriyle ilham vermeye devam edecek. Allah rahmet etsin. O bir aileye değil bütün bir millete ait büyük bir düşünürdü."

Halil İnalcık kimdir?

Eylül 1916’da İstanbul’da doğdu. Kırım göçmenidir. Çocukluğu savaş yıllarında geçti.

İlk tahsilini Ankara Gazi Mektebi'nde yaptı. Orta öğretimine bir yıl Sivas Muallim Mektebi'nde devam etti. Orta tahsilini 1931'de Ankara'da Gazi Muallim Mektebi'nde tamamladı.

Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi’nin ilk öğrencilerindendi. Yakınçağ Bölümü'nde, doktorasını da tamamladıktan sonra, 1942-1972 yılları arasında öğretim üyeliği yaptı, Chicago Üniversitesi Tarih Bölümü'ne Osmanlı tarihi dersleri verdi. 1993'te Bilkent Üniversitesi'ne geçti. Bir çok Osmanlı tarihçisinin hocalığını yaptı.

Uluslararası yayınevlerinden çok sayıda kitap yayımladı. Cambridge Uluslararası Biyografi Merkezi tarafından dünyada sosyal bilimler alanında sayılı 2000 bilim adamı arasında gösterildi.

Başlıca Eserleri şunlar:

The Ottoman Empire, The Classical Age, 1300-1600, London, 1973

Studies in Ottoman social and economic history, London, 1985

The Middle East and the Balkans under the Ottoman Empire, Bloomington, 1993

Süleyman the second and his time, Istanbul, 1993

An Economic and Social History of the Ottoman Empire (Donald Quataert ile birlikte), Cambridge, 1994

From empire to republic: essays on Ottoman and Turkish social history, Istanbul, 1995

Sources and studies on the Ottoman Black Sea, Cambridge, 1995

History of Humanity (editor, Peter Burke ile birlikte), 1999

Ottoman Civilization (Gunsel Renda ile birlikte), Ankara, 2003

Essays in Ottoman History, Eren Yayıncılık

Makaleler 1: Doğu Batı, Doğu Batı Yayınları, 2005

Fatih devri üzerinde tetkikler ve vesikalar, Ankara, 1954

Osmanlı'da Devlet, Hukuk, Adalet, Eren Yayıncılık, 2000

Osmanlı İmparatorluğu'nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi Cilt 1 /1300-1600, Eren Yayıncılık, Prof. Dr. Donald Quataert ile, 2001

Osmanlı İmparatorluğu'nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi Cilt 2 / 1600-1914, Eren Yayıncılık, 2004

Osmanlı İmparatorluğu - Toplum ve Ekonomi, Eren Yayıncılık

Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-1600), Yapı Kredi Yayınları, 2003

Tanzimat ve Bulgar Meselesi, Eren Yayıncılık

ABD Tarihi, Allan Nevins/Henry Steele Commager (çeviri) Doğu Batı Yayınları, 2005

Şair ve Patron, Doğu Batı Yayınları, 2003

Balkanlar (Prof. Dr. Erol Manisalı ile)

Atatürk ve Demokratik Türkiye, Kırmızı Yayınınları (1.Baskı: Temmuz 2007 - 2.Baskı: Aralık 2007)

Devlet-i Aliyye (1.Baskı: 2009)

Kuruluş - Osmanlı Tarihini Yeniden Yazmak

Tanzimat, Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu (Mehmet Seyitdanlıoğlu ile birlikte) İş Bankası Kültür Yayınları, 2011.

OSMANLILAR, Fütühat ve Avrupa İle İlişkiler

Has-Bağçede 'Ayş u Tarab - Nedimler Şairler Mutripler, İş Bankası Kültür Yayınları (2011)

Kuruluş ve İmparatorluk Sürecinde Osmanlı

Osmanlılar (2010)

Kuruluş ve İmparatorluk Sürecinde Osmanlı (2011)

Rönesans Avrupası Türkiye'nin Batı Medeniyetiyle Özdeşleşme Süreci, İş Bankası Kültür Yayınları (2011)

Osmanlı ve Modern Türkiye, Timaş Yayınları (2013)

Devlet-i 'Aliyye: Tagayyür ve Fesad, Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar II, İş Bankası Kültür Yayınları (2014)