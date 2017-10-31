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Politika

Prof. Halaçoğlu: İyi Parti'nin parlamentoda temsili için TBMM Başkanlığı'na başvuracağız

Halaçoğlu, Genel Kurul’da oturma düzeni gibi konuların belirlenmesi gerektiğine dikkat çekti

31 Ekim 2017 01:13

Hülya Karabağlı

Prof. Yusuf Halaçoğlu, 4 Kasım’da Ahlat’tan halkla buluşarak çalışmalara start vermeye hazırlanan İyi Parti’nin 5 milletvekili ile parlamentoda temsili için TBMM Başkanlığı’na başvuracaklarını söyledi. Antetli kağıtların basımının bitmesini beklediklerini ifade eden Halaçoğlu, Genel Kurul’da oturma düzeni gibi konuların belirlenmesi gerektiğine dikkat çekti.

İyi Parti’nin 5 milletvekili

Prof. Yusuf Halaçoğlu,  Ümit Özdağ, Aytun Çıray,  Nuri Okutan ve İsmail Ok, partilerinden istifa ederek İyi Parti’ye geçmişti.

 

“Ahlat’ta, insanlarla halleşeceğiz, dertleşeceğiz”

 

Halaçoğlu, Genel Başkan Akşener’in 4 Kasım Perşembe günü  Ahlat’a gideceğini  ve 10-15 gün aralıklarla bölgeye  gidip geleceklerini söyledi. “Birebir halkla konuşacağız, halleşip, dertleşeceğiz” diyen Halaçoğlu’nun T24’e değerlendirmeleri şöyle:

 

“Bir araya kadar gelmişsiniz, biz sizi evinizde ziyaret ederiz diyorlar”

 

Perşembe günü Ahlat’a gideceğiz cuma günü döneceğiz. Ahlat bölgesinde, Doğu’da zaman zaman gidilecek değişik yerlere, birebir oradaki insanlarla konuşacağız, dertleşeceğiz, halleşeceğiz, insanlar zaten merakla bekliyor. Hatta oradaki insanlar bize, ya siz buraya kadar gelmişsiniz sizi ayağımıza mı getiririz biz, sizi evinizde (Ahlatta) ziyaret ederiz diyorlar. Arabalarla konvoylar halinde gelip ziyaret ederiz diyorlar, Ahlat’ta ev kiraladık o nedenle evde ziyaret ederiz diyorlar.

Daha önce Ümit Özdağ’la birlikte gittiğimizde çok büyük teveccüh vardı zaten,  bu yeni parti kurulunca daha farklı hale geleceğini düşünüyorum. Doğu Anadolu bölgesini  gezeceğiz.  10-15 gün sürekli gidip geleceğiz.

Ahlat Türklerin Anadolu’ya ilk girdikleri bölgedir. Ahlat mezar taşlarını gezecek olursanız, dantel işlenmiş gibidir, orada kümbetler var. Haliyle özel olarak seçilmiş bir bölge.

Meclis Başkanlığı'na başvuracağız en azından şu anda 5 milletvekili parlamentoda  İyi Partiyi temsil edeceğiz.  Başvuru yazısını hazırlıyoruz, fakat şu antetli kağıtlarımız basılıyor. 

 

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