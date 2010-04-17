Prof. Görür'den Marmara depremi tarihi

T24 - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, yaptıkları araştırmalar sonucunda, özellikle Marmaraereğlisi açıklarıyla adalar arasında kalan fayın, birinci derecede risk oluşturduğunu belirterek, “Bu fayın kırılması durumunda Marmara bölgesinde büyük bir deprem olmasını bekliyoruz” dedi.



Görür, Tekirdağ ve civarının depreme açık bir bölge olduğunu söyledi.



Tekirdağ'ın güneyinde, Marmara Denizi'nin derin çukurluğunda bulunan Kuzey Anadolu fayının deniz altındaki kısmını incelediklerini anlatan Görür, ayrıca 1999 yılından bu yana çeşitli gemilerle Marmara Denizi'nde araştırmalar yaptıklarını hatırlattı.



Marmara Bölgesi'nde olabilecek bir depremden Tekirdağ'ın da etkileneceğini belirten Görür, şöyle konuştu:



“Yaptığımız araştırmalar sonucunda, özellikle Marmaraereğlisi açıklarıyla adalar arasında kalan fay, birinci derecede risk oluşturuyor. Bu fayın kırılması durumunda Marmara bölgesinde büyük bir deprem olmasını bekliyoruz. Bu fay hattında gerçekleşecek depremden en fazla Marmara Denizi'nin güney sahillerinde yer alan yerleşim alanları, İstanbul ve Tekirdağ etkilenecek. Dolayısıyla bu bölgelerde alt yapının ve yapı stokunun bu şiddetteki bir etkilenmeye karşı deprem güvenli olması gerekir. Değilse de güvenli hale getirmek gerekir.”





“Deprem 7.2'den küçük olmayaca"



1999 yılında yaşanan depremin Marmara'yı risk altına soktuğunu bildiren Prof. Dr. Naci Görür, bu depremin 55 saniyede yoğun bir enerjiyi Marmara Denizi'nin altındaki kabuğa yüklediğini anlattı.



Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde yaşanan depremlerin batıya doğru sürüklendiğine dikkati çeken Görür, konuşmasını şöyle tamamladı:



“En son deprem nerede olmuşsa oranın batısı tehlikeli duruma geliyor. Yani Gölcük Depremi Marmara Bölgesi'ni risk altına sokmuştur. Marmara Denizi'nde bulunan faylarda kırılma olacak ve bölge sakinleşecek. Bu bölgede olacak bir depremin büyüklüğü 7.2'den küçük olmayacak. Yani deprem kaçınılmaz. Marmara Denizi'nin altından geçen fay hattının uzandığı hat boyunca inceledik. Çeşitli bölgelerde gaz ve su çıkışı tespit ettik. Marmara'nın altında biriken enerji er veya geç açığa çıkacak. İstanbul ve Tekirdağ'ı tehdit eden bu fay hattındaki kırılma yapılan araştırmalara göre 2029'a gerçekleşecek.”







