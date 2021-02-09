Prof. Görür'den İzmir depremi açıklaması: 6,8’lik depremi üreten fay hattı ile ilişkili olmalı

Deprem Bilimci Prof. Naci Görür, İzmir'de meydana gelen 4,4 büyüklüğünde depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "6,8’lik depremi üreten Sisam Fay Zonu ile ilişkili olmalı" dedi.

İzmir'in Urla ilçesinde saat 10.30'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Prof. Görür, depremin, 30 Ekim'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremi üreten Sisam Fay Hattı ile ilişkisi olabileceğini söyledi.