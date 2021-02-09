İzmir'de 4,4 büyüklüğünde deprem

İzmir'in Urla ilçesinde saat 10.30'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD),Ege Denizi'nde, İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD'ın internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Urla ilçesi açıklarında, saat 10.30'da 5,29 kilometre derinlikte ve 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

AFAD Twitter üzerinden, "Geçmiş olsun İzmir. Urla açıklarında meydana gelen #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" açıklamasında bulundu.