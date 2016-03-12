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Sağlık

Sünnet derisinden üretilen kellik kremi Şafak Sezer'le test edildi

Prof. Fikrettin Şahin, kelliğe kesin çözüm getireceğini iddia ettiği bir krem üretti

12 Mart 2016 17:32

Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Başkanı Prof. Fikrettin Şahin, sünnet derisinin kök hücrelerinden geliştirdikleri kremle kelliğe kesin çözüm getireceklerini öne sürdü.

3 yıllık çalışma sonucu elde ettikleri kremi ilk olarak hayvanlar üzerinde denediklerini ve iyi sonuçlar aldıklarını söyleyen Prof. Şahin, "Tıraş edilen farelerin sırtına formülü sürdük.12'inci günde hayvanların sırtının kılla kaplandığını gördük. Üstelik siyah farelerin yeni kılların çok daha koyu olduğunu gördük" dedi. Sünnet derilerinin kök hücresinin, bütün hücre tiplerine dönüşebilme yeteneğine sahip olduğununu tespit ettiklerini söyleyen Şahin," Gördük ki bu hücreler çok özel. Besi ortamlarında farklı moleküller üretiyorlar. Diğer hücrelerin üzerine etkileri konusunda araştırma yaptık. Gördük ki bu hücrelerin markerları ile saç hücrelerinin markerları arasında benzerlik var. Bu hücrelerin saç üretmesiyle ilgili çalışma başlattık" diye konuştu.

 

Şafak Sezer denek olarak kullandı

 

Aynı ilacı insanlar üzerinde denediklerini ve başarılı sonuçlar aldıklarını belirten ve fotoğraflarla gösteren Şahin, kadınlardaki etkinin erkeklere göre daha belirgin olduğunu söyledi. İlacın ticarileşme sürecinin devam ettiğini söyleyen Şahin'e destek veren Yeditepe Üniversitesi Kurucu Başkanı Bedrettin Dalan, ilaca yarı Türkçe yarı latince "Kelopesia" adını vermeyi düşündüklerini söyledi. "Yeğenim" olarak tanıttığı Şafak Sezer'i yanına çağıran ve kendisinin de ilacın gönüllü deneklerden biri olduğunu söyleyen Dalan, Sezer'in saçlarını göstererek "Burada hiç saç yoktu" diye konuştu. Yeditepe üniversitesinin patenti en yüksek üniversite haline geldiğini söyleyen Dalan, " Ülkelerin zenginliği insan sayısına göre değil, ürettikleri teknolojiye göredir. Bir ülke gerçekten zengin olmak istiyorsa, ikinci sınıf ülke değil, birinci sınıf ülke olmak istiyorsa, olmazsa olmaz şart, bilim ve teknoloji üreterek artı değer kazanmaktır"diye konuştu. Ürettikleri kellik kremin oda sıcaklığında kalmadığını söyleyen Dalan," Oda sıcaklığında stabilize etme çalışmalarımız sürüyor. En geç 1 ay içinde eczanelerde bulunabilir hale gelecek"dedi.

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