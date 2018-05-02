Prof. Fevzi Fevzioğlu Cad. No: 19: Bakan ile belediye başkanının "ortak değiliz" dedikleri şirketlerinin adresi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile Kayseri Belediye Başkanlığı koltuğunu devrettiği Mustafa Çelik’in enerji alanındaki ortaklığında yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. Özhaseki ile Çelik’in kurucusu olduğu ENTAR Enerji AŞ’nin kuruluşundan yalnızca 5 gün sonra, “ENTAR1’den ENTAR8’e kadar tam 8 enerji şirketi” kurulmuş. 2016 yılının Haziran ayında yapılan genel kurulda şirketler aile bireyleri üzerinden paylaştırılarak, ENTAR1’in tek ortağı Bakan Özhaseki, ENTAR4’ün tek ortağı Belediye Başkanı Çelik oldu. Diğer şirketlerde ise tek ortak Özhaseki ile Çelik’in kardeşleri oldu. Bu şirketlerin haricinde Çelik’in sahibi olduğu bilişim ve turizm alanında faaliyet gösteren şirketleri de bulunuyor. Ve iki ailenin tüm şirketleri resmi kayıtlara göre Kayseri’de aynı adreste buluştu: “Fatih Mahallesi, Prof. Fevzi Fevzioğlu Cad. No: 19, Kocasinan/Kayseri...”

Önceki Cumhuriyet'te Aykut Küçükkaya imzasıyla yayımlanan habere cevap veren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bakan Özhaseki'nin sadece bir şirket sahibi olduğunu söylemişti.

Cumhuriyet'te yer alan haber aynen şöyle:

Cumhuriyet, önceki gün halef-selef AKP’li başkanların ortak şirket kurduğunu “Siyaset ticarete sigorta olmuş” başlığıyla kamuoyuna duyurmuştu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı yaparken milletvekilliği için istifa eden ve sonrasında Çevre ve Şehircilik Bakanı olan Mehmet Özhaseki ile belediye başkanlığını devrettiği AKP’li Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik 2014’te aynı şirkette kurucu ortak olarak buluşmuştu. Özhaseki, Çelik’e belediye başkanlığını Şubat 2015’te devretmişti.

Haberimiz üzerine sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Bakan Özhaseki, Çelik’in adını anmadan iki ailenin ortak bir enerji şirketi kurduğunu açıkladı. Bakan Özhaseki “1 MW’lık enerji üreten başka bir şirketi” olduğunu da kabul etti. Bu gelişmeyi de dün “Santral sahibi Çevre Bakanı” başlığıyla duyurduk.

Büyüyen ortaklık

Ulaştığımız resmi kayıtlara göre Bakan Özhaseki ile Belediye Başkanı Çelik’in enerji alanındaki ortaklığı parmak ısırtacak noktaya geldi. İki aile fertlerinin sahibi olduğu şirketlerin Kayseri’de aynı adreste faaliyet gösterdiği ortaya çıktı. İşte Özhaseki ve Çelik ailelerini aynı adreste birleştiren enerji ortaklığına giden yol:

* ENTAR Enerji ve Tarım Sanayi Ticaret A.Ş., 30 Ekim 2014 tarihinde, Kayseri’de 54 bin TL sermayeli olarak kuruldu. Kurucuları Bakan Özhaseki, kardeşi Hacı Mustafa Özhaseki, diğer kardeşi Ali Özhaseki, Belediye Başkanı Mustafa Çelik, kardeşi Sabri Çelik, Vedat Çavuşoğlu ve Fatih Şahin idi.

Aynı gün 8 şirket kuruldu

* Ortaklar sonraki genel kurullarda dönüşümlü olarak şirketin yönetimini devraldılar. 5 Kasım 2014 tarihinde, ENTAR Enerji ve Tarım Sanayi Ticaret AŞ’nin hissedar ve kurucu olduğu, ENTAR1, ENTAR2, ENTAR3, ENTAR4, ENTAR5, ENTAR6, ENTAR7, ENTAR8 adlarında 8 şirket kuruldu.

* Ve 13 Haziran 2016’da kurucu şirket ENTAR bu şirketlerdeki hisselerini diğer ortaklara devretti. Aynı gün 8 şirketin tek tek ortakları belirlendi. 8 şirketin sahipleri iki ailenin fertlerinden oluştu:

ENTAR1: Mehmet Özhaseki.(Bakan)

ENTAR2: Hacı Mustafa Özhaseki (Bakanın kardeşi).

ENTAR3: Ali Özhaseki (Bakanın kardeşi).

ENTAR4: Mustafa Çelik (Belediye Başkanı).

ENTAR5: Sabri Çelik (Belediye başkanının kardeşi).

ENTAR6: Vedat Çavuşoğlu ve Fatih Şahin. (Özhaseki ile Çelik’le birlikte ENTAR’ın kurucu ortakları).

ENTAR7: Yaşar Çelik (Belediye başkanının kardeşi).

ENTAR8: Şükran Elif Özhaseki Kemaloğlu (Bakanın kızı).

Başkanın diğer şirketleri

Özhaseki’den görevi devralan Kayseri Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve kardeşlerinin ortak olduğu 3 şirket bulunuyor. Bu şirketler:

* Biletal İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi.

* Aziziye Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi.

* İpek Bilgisayar Endüstri ve Ofis Otomasyon Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi.

Tüm şirketler aynı adreste

İşte Özhaseki ve Çelik ailesinin sahibi olduğu tüm bu şirketler Kayseri’de aynı adreste faaliyet gösteriyor. Resmi kayıtlarda şirketler aynı adreste buluşuyor: “Fatih Mahallesi, Prof. Fevzi Fevzioğlu Cad. No: 19, Kocasinan/Kayseri...”