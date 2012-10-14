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Yaşam

Prof. Fatih Hilmioğlu'nun oğlu hayatını kaybetti

Fatih Hilmioğlu’nun oğlu Emir, Ankara’nın Çubuk İlçesi’nde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti

14 Ekim 2012 15:47

Ergenekon davası tutuklusu Malatya İnönü Üniversitesi eski Rektörü Profesör Doktor Fatih Hilmioğlu’nun oğlu Emir Hilmioğlu trafik kazası sonucu vefat etti.

Karaciğer kanseri olan ve Ergenekon Davası’nda dört yıldır tutuklu bulunan Fatih Hilmioğlu’nun oğlu Emir, Ankara’nın Çubuk İlçesi’nde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Hilmioğlu’na oğlunun vefat haberi henüz bildirilmedi.

Ankara’ya giden Emir Hilmioğlu idaresindeki otomobil, Yenice Mahallesi Gürsan Cam Fabrikası önünde aynı istikamete giden Fatih Koç yönetimindeki halk otobüsü ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Hilmioğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan Pınar Ertaç ve Burahan Bahadır ise yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hilmioğlu’nun cenazesi savcının yaptığı incelemenin ardından ekipler tarafından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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