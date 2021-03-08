Prof. Esin Şenol: Üçüncü dalgaya kendi halimize bırakılmış gibi gidiyoruz

Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol , "Kırmızı illerde bir şeyler yapın yoksa buralarda vahim şeyler olacak. Kendi halimize bırakılmışız gibi her şey. Kontrolü elde tutarsak Almanya gibi hayatın akışı devam eder, aksi halde Brezilya gibi kötüye gideriz" dedi.

RS FM'de Atilla Güner'le Akşam Postası'na konuşan Prof. Şenol, Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı son vaka haritasını ve geçen hafta yayınlanan risk haritasını değerlendirdi. Şenol, "Salgın üçüncü dalgaya doğru gidiyor. Harita bize şunu gösteriyor: Kırmızı illerde bir şeyler yapın yoksa buralarda vahim şeyler olacak" derken, "Şu anda olup bitenlerin restoran ve okulların açılmasıyla bir ilişkisi yok. Biz henüz onların etkisini daha görmedik ama göreceğiz. Onlar bizi kötü etkileyecek de diyemiyorum çünkü biz her şeyi bir anda açıyoruz. O zaman artışın sebebini biz anlayamayacağız okuldan dolayı mı, mekanlardan dolayı mı diye" ifadesini kullandı.

Prof. Şenol'un açıklamalarından satırbaşları şöyle:

''Haftalık vaka haritası denetimimizi yapmadığımız zaman renklerin kırmızıya doğru değişeceğini anlatıyor. Kırmızı rengin kendiliğinden mavi olamayacağını söylüyor. Biz bunu aslında 13 ayda deneyimledik ve öğrendik. Salgın üçüncü dalgaya doğru gidiyor. Harita bize şunu gösteriyor: Kırmızı illerde bir şeyler yapın yoksa buralarda vahim şeyler olacak.

"'Bırakılmış olmak' ne kadar doğru?"

"Kamu otoritesi 13 aydır salgın yönetiyor. Bu kadar bırakılmış olmak ne kadar doğru? Ben "bırakılmış olmak" gibi bir durum görüyorum. Sanki "işler kötü gitti, siz beceremediniz" deyip fatura hepimize çıkacakmış gibi bir hissiyata kapıldım. Şu anda olup bitenlerin restoran ve okulların açılmasıyla bir ilişkisi yok. Biz henüz onların etkisini daha görmedik ama göreceğiz. Onlar bizi kötü etkileyecek de diyemiyorum çünkü biz her şeyi bir anda açıyoruz. O zaman artışın sebebini biz anlayamayacağız okuldan dolayı mı, mekanlardan dolayı mı diye.

"Almanya ve Brezilya örnekleri"

"Dünya Sağlık Örgütü 'Covidsiz yaşam' diye kavram getirdi ve bunu Almanya önerdi çünkü Almanya pandemiyle baş edebilme konusunda en başarılı ülke. Almanya'da hayat kesintiye uğramıyor. 3-4 haftalık bir kapanma yaptılar çünkü varyant herkesi çok ürkütüyor. Brezilya gibi elimizden kaçmasın diye. Salgının ilk dönemlerine baktığımız zaman Çin'de olan biteni film gibi izliyorduk. Her şey göz göre göre geldi. Almanya artık bu öğrendiklerini iyi çalışarak hata yapmamaya çalışıyor. PCR testini artırıyor, sınırlarını kontrol ediyor. Yangın her tarafı yakmadan nasıl söndüreceğini bilerek devam ediyor. Mümkün olduğunca okulları açık tutmaya çalışıyor. Elden bırakırsanız varacağınız yer Brezilya olur.''