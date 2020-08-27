Prof. Esin Şenol, günlük vaka sayısındaki artışı yorumladı: İki yol var; A şıkkı felaket, B şıkkı mucize

RS FM'de Atilla Güner'le Akşam Postası'na konuk olan Şenol, ''Düğünler, halaylar, kurban pazarlıkları ya da plajlarda doluşmalar bizim söylediklerimizle örtüşmüyor" derken, "KPSS neden ertelenmesin ki? Bunlar için hayatın başka şeylerini erteleseydik de keşke bunlar ertelenmeseydi ama artık bu noktaya geldik. Ertelenmezse felaket oluruz" şeklinde konuştu.

Şenol'un açıklamalarından satır başları şöyle:

''Düğünler, halaylar, kurban pazarlıkları ya da plajlarda doluşmalar bizim söylediklerimizle örtüşmüyor. Film karesi gibi. Bir yandan biz yapılması gerekenleri söylüyoruz bir yandan toplum tüm bunları sürdürmeye çalışıyor. KPSS neden ertelenmesin ki? Bunlar için hayatın başka şeylerini erteleseydik de keşke bunlar ertelenmeseydi ama artık bu noktaya geldik. Ertelenmezse felaket oluruz.

"Ne olacak da virüs gidecek?"

"Ne olacak da bugünkü vaka katlana katlana gitmek yerine kapanacak? Felaket A şıkkı, mucize B şıkkı. Mucize bekleyelim mi? Pandemi bir yönetimdir. Sahayı güçlendirerek, sahayı planlayarak herkes ile birlikte el ele, çok katmanlı herkesle birlikte masaya oturarak huzur ve güven vererek. Geciken ülkelerin düştüğü durumlara bakmak gerekiyor. İspanya, kontrol edebiliyormuş gibi durdu ama ilk başta o kadar çok tohum atıldı o kadar çok geciktiler ki. Kendi kendimize oturup beklerken de bir şey olmayacağı çok açık, gecikirsek ne olacağı da açık. Çok büyük çaresizlik var. Ne yapacaklarını bilmeyen bir sürü insan var. Eylül-Ekim aylarında kapalı alanlara çekilmek zorunda kalınca kısmı var bir an önce etkin önlemlere geçmek gerekiyor. 65 yaş üstünü evde tutarak olacak bir şey değil.

"Meclis'te acilen sağlık komisyonu kurulmalı"

Meclis'te acilen sağlık komisyonu kurulması lazım. Ben verilerle uğraşmayıp, sahada stratejik planlamalarımı yapayım. Meclis'te bütün partilerin iş birliğiyle sağlık komisyonu kurulup topyekûn bu işin içinde olması lazım. Ülkelerin başına gelmiş en büyük şeyi yaşıyoruz. Meclis'in tatil olması kabul edilebilir değil."