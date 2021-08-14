Prof. Ertuğrul: Ölüm sayıları artarken vaka sayılarının düşmesi ve 22 binlerde takılıp kalması bilimsel ölçütlerle açıklanamaz

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı günlük Koronavirüs sayılarına ilişkin olarak “Ölüm sayıları artarken vaka sayılarının düşmesi ve 22 binlerde takılıp kalması bilimsel ölçütlerle açıklanamaz. Vaka sayılarının artıyor olması lazım” dedi.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, BirGün’den İsmail Arı’ya konuştu.

Prof. Dr. Ertuğrul, şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemizde hakim olan varyant delta varyantı ama bu varyanta ilişkin net verilere hakim değiliz. Çünkü Sağlık Bakanlığı bu konuda şeffaf olmadığı için verileri göremiyoruz. Şu ana kadar ortaya çıkan varyantlar arasından bizim için en riskli olan delta varyantı. Çünkü, yapılan çalışmalara göre aşıdan en fazla kaçan delta varyantı. Delta varyantı karşısında BioNTech aşısının etkinliği yüzde 70’lere kadar ve Sinovac aşısının etkinliği yüzde 50’lere kadar düşüyor."

"Bakanlık önerileri dikkate almıyor"

Sağlık Bakanlığı ile iktidarın uzmanların önerilerini dikkate almadığını da belirten Prof. Dr. Ertuğrul, şunları söyledi:

“Biz ne söylersek söyleyelim söylediklerimizin boşa gittiğini hissediyoruz. Kısıtlamalara gitmek zorundayız çünkü toplumsal bağışıklığımız çok düşük. Aşı çalışmaları hızlandırılmalı. Ülkenin gündemi o kadar yoğun ki pandemi resmen unutuldu. Kimse pandemiye karşı bir önlemden bahsetmiyor. Her gün neredeyse uçak dolusu insanımız hayatını kaybediyor. Ülkemizde Covid-19 kaynaklı günlük ölüm sayıları o kadar yüksek ki her gün bir uçak düşüyor resmen”.

“İngiltere hâlâ Türkiye’yi kırmızı listede tutuyor. Can kayıpları artarken vaka sayılarının 27 binlerden 22 binlere düşmesi ve bu seviyelerde takılıp kalması bilimsel ölçütlerle açıklanamaz. Bunun bilimsel bir açıklaması yok. Bilim ölçütlere göre vaka sayılarının artıyor olması lazım. Kimse tedbirli davranmıyor. Toplu taşımalar tıklım tıklım dolu ama vaka sayılarımız aynı.”