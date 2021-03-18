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Koronavirüs

Prof. Ertuğrul: İngiltere mutasyonu hakim olursa salgın hız kazanacak

"İki, üç maske takmanın faydası yok"

18 Mart 2021 12:37

Enfeksiyon  Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, Türkiye'de İngiltere mutasyonunun etkili olduğunu belirterek, "Eğer İngiltere mutasyonu hakim hale geçerse salgın daha hızlı bir boyut kazanacaktır" dedi. İki veya üç maske takmanın büyük bir faydası olmadığının altını çizen Ertuğrul, "Örneğin bir toplu taşıma aracında, bir minibüsün içerisindesiniz veya çok kalabalık bir ortamın içerisinde yan yana bulunuyor insanlar ve sosyal mesafe ortamı bulunamıyor ve insanlar öksürüyor, çevreye yayılan virüsleri almamak için iki maske ya da farklı yöntemler önerilebiliyor. Ama biz burada bir tıp çalışanı olarak hastaların yanına girdiğimizde N95 veya PFF 2 maskeleri kullanıyoruz. Bunlar da yeterli. Fakat normal koşullarda tek maske hala yeterlidir" şeklinde konuştu.

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