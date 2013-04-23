Prof. Ercan'ın kalp krizi geçiren annesi kardiyolog olmadığı için öldü

Deprem uzmanı Prof. Ahmet Ercan’ın kalp krizi geçiren annesi Zekiye Ercan, yaklaşık 100 bin nüfuslu Kuşadası’nda tek bir kardiyolog bulunamadığı için götürüldüğü Aydın’da yaşamını yitirdi. Ercan “2013 felaket yılı olacak dedim, beni buldu” dedi.

İTÜ Maden Fakültesi’nde Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, kalp krizi sonrası üç hastane dolaştırılan annesi Zekiye Ercan’ın (87) vefatına isyan etti.

Elif Altındağ’ın Hürriyet’teki haberine göre, kanser hastası annesinin, 4 ay önce, İzmir’de başarılı bir operasyon geçirdiğini, daha sonra Kuşadası’ndaki abisi İhsan Ercan’a gittiğini belirten Ercan şunları söyledi:

“Annem, 18 Nisan’da 11.45’te kriz geçiriyor. Cankurtaran 5 dakikada geliyor. Anneme teskin edici iğne yapılıyor ve elektrosu çekiliyor. Kalp krizi geçirdiği belirleniyor. Sonrasında Kuşadası’nda ikisi özel üç hastaneye gidiyorlar, birinde annemi sedyeden indirip yürütüyorlar, ama müdahale edilemiyor. Bunun üzerine annem, 23 dakikada Aydın’a ulaşıyor. Aradan 1,5 saat geçiyor. Orada annemi, Operatör Doktor Mustafa Ünal karşılıyor. Hemen anjiyoya alınıyor. Dr. Ünal, ‘Damarları açamıyoruz, by-pass lazım’ diyor. Annem için karar vermek en zor olandı. Ben de bir yıl önce kalp operasyonu geçirdim. Doktorumu aradım. ‘Ani müdahale olursa kaybedersiniz’ dedi. Ama diğer taraftan Aydın’daki doktor ‘Kalp hızla çöküyor. Müdahalede gecikilmiş. Acil müdahale şart. Şu anda kurtarma ümidimiz az da olsa var’ dedi. Anneme telefonda durumu anlattım, fikrini sordum. Abim, yengem ve ben, annemi ameliyat olması için yüreklendirdik. 5,5 saat süren ameliyat sonunda annem sağ çıktı. Ama göğsü açıktı. Çünkü tansiyonu çıkmıştı. Ameliyatı yapan doktor, “Ümidimiz az” dedi. İlk müdahalede gecikildiği için annemin kalbi çökmüş. Annem Kuşadası’ndaki sağlık hizmetlerinin fevkalade kötü olması nedeniyle öldü. Bunun suçlusu sağlık bakanlığı değil de nedir? Denetimler neden yapılmaz? Kışın 60 bin kişinin yaşadığı Kuşadası’nda Devlet Hastanesi’nde nasıl kardiyolog olmaz? Burası bir turizm cenneti, nüfusu yazın 200 bini geçiyor. Bu bir cinayettir. Annem öldürüldü. Bu bir sağlık cinayeti.”