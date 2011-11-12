-Prof. Ercan: ''Evi, TOKİ'den alırım'' BURSA (A.A) - 11.11.2011 - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi, Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, ''TOKİ sağlam zeminde, dayanıklı konutlar yapıyor. Bu nedenlen bir ev alacak olsam, TOKİ'den alırım'' dedi. TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) Bursa Şubesi, Jeofizik Mühendisleri Odası (JFMO) Bursa Şubesi ve Nilüfer Kent Konseyince, Uğur Mumcu Sahnesi'nde, 12 Kasım Düzce Depremi'nin Yıldönümü dolayısıyla, ''Sıra Kimde?'' konulu panel düzenlendi. (MMO) Bursa Şubesinden yapılan açıklamaya göre Ercan, paneldeki konuşmasında Van'da kurtarma çalışmalarında büyük başarı elde edildiğini dile getirdi. Dünya ortalaması yüzde 17 iken, Van'da yüzde 20'nin üzerinde canlı çıkartıldığını belirten Ercan, ''Deprem sonrası hizmetlerde bir eksiklik görmüyorum. 5 bin çadır gerekiyordu, 47 bin çadır geldi. Bu konuda Türkiye'yi alkışlıyorum'' diye konuştu. TOKİ'nin sağlam zeminde, dayanıklı konutlar yaptığını dile getiren Ercan, ''Bu nedenle bir ev alacak olsam, TOKİ'den alırım'' ifadesini kullandı. Ercan, depremin önce bodrum, zemin ve birinci katı etkilediğini ve binanın buralardan çökmeye başladığını kaydederek, şunları dedi: ''Asma katlı, çıkma katlı, çıkma balkonlu binalar depremde yıkılıyor. Alt katı boş bırakılıp, garaj olarak kullanılan binaların da derhal uzman denetiminde perde duvarla kapatılması gerekiyor. Kurtarma ekiplerine, hangi binaların yıkıldığını sorduğumuzda, altında fırın olan binalar olduğunu söylediler. Fırınların çok iyi yalıtılmış olması gerekir. Ama bunu kimse yapmıyor. Fırın betonu pişiriyor, mukavemeti sıfırlıyor, bina depremde göçüyor. Altında fırın olan binalardan uzak durun.'' Van Erciş depreminde yaşamını yitirenlerin büyük çoğunluğunun kapı diplerinde bulunduğuna dikkat çeken Ercan, ''İnsanlar kapıya gitmişler. Ancak, hırsızdan korunma amacıyla yaptırılan çelik kapılar yamulmuş ve bunları açamamışlar. Kapı dibinde hayat üçgeni de olmayınca, oracıkta yaşamlarını yitirmişler. Evde yatarken, sokak kapısı hariç kapıları kapatmayın. Kapalı kapılar depremde kilitleniyor ve bir daha açılmıyor'' ifadelerini kullandı. Anadolu'nun ahşap evlerinin aslında birer deprem evi olduğunu dile getiren Prof. Dr. Ercan, ''Van ve Erciş ne ilk, ne de son olacak. Bu ülkede daha çok cenaze kaldırılır'' dedi.