Prof. Ercan: Depremi önceden haber verecek cihaz yolda

T24 - İTÜ Maden Fakültesi Jeofizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ercan, yapılan çalışmaların son aşamaya geldiğini ve deprem olmadan 3- 5 gün önce 4.5'den yüksek bir depremin haber verilebileceğini söyledi.



Ülkeler Deprem Kestirme Ağı (GNFE) Türkiye Başkanı ve İTÜ Maden Fakültesi Jeofizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ercan, son yapılan bilimsel araştırmalara göre, depremden 3 ile 5 gün önce depremin patlayacağı ocakta, aşırı bir gerginlik birikmesi sonucu, "gerginlik dalgaları ya da gravitational waves" diye anılan, deprem ölçerlerin duyamadığı, büyük dalga boylu, küçük genlikli dalgaların oluştuğunu ilk kez belirlediklerini ve bu dalgaları deprem olmadan 3 ile 5 gün önceden ölçerek 4,5’den büyük depremlerin geliyor olduğunu söyleyebileceklerini bildirdi.



Ercan, yaptığı yazılı açıklamada, yıllardır depremlerin önceden bilinmesi üzerine tüm ülkelerde jeofizik mühendislerince yoğun olarak çalışmalar yapıldığını ve sonuca da çok yaklaşıldığını belirterek, şu bilgilere yer verdi: "GNFE olarak son yaptığımız bilimsel araştırmalara göre, depremden 3 ile 5 gün önce depremin patlayacağı ocakta, aşırı bir gerginlik birikmesi sonucu, ’gerginlik dalgaları ya da gravitational waves’ diye anılan, deprem ölçerlerin duyamadığı, büyük dalga boylu, küçük genlikli dalgaların oluştuğunu ilk kez belirledik. Bu dalgaları deprem olmadan 3 ile 5 gün önceden ölçerek, 4,5’den büyük depremin geliyor olduğunu söyleyebileceğiz. ’Atropatena’ diye anılan deprem kestirme düzeneğini depremler sıklıkla hareketlilik gösterdiği Endonezya ile Pakistan’a yerleştirdik. Deneme ölçümlerinde yüzde 95 başarıya ulaştık. Aygıtın İstanbul için olanını bu ay içinde İstanbul’daki laboratuvarımızda üretmeye başlayacağız. Aygıtlardan birini İstanbul, diğerlerini Trabzon, Antalya ve Mardin’e koymayı düşünüyoruz. Bu konuda, 17 Nisan 2011’de Çanakkale Üniversitesinde çok geniş katılımlı uluslararası bir toplantı düzenliyoruz. Bu toplantıda depremleri önceden bilme üzerine tüm ulusların bu konuda uzman bilimcileri bir araya gelecek. Toplantıda tüm araştırmalar enine boyuna konuşulacak."

"Enerji boşalımı için 20-30 bin depreme ihtiyaç var"



İstanbul Üniversitesi'nde "İstanbul'un Afetlerden Zarar Görebilirliği Sempozyumu" düzenlendi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Müdürü Prof. Dr. Mustafa Erdik, sempozyum sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı

"4.4 küçük bir deprem"



Erdik, dün saat 20.49 'da Marmara Denizi'nde meydana gelen 4.4 büyüklüğünde depremle ilgili soruya, "Dün akşam olan deprem Marmara'da bizim beklediğimiz normal depremlerden biri. Bu tip depremler neredeyse 2-3 ayda bir olan depremlerdir" yanıtını verdi



Bu tip depremlerin heryıl 2-3 kere olabileceğini belirten Erdik, "4.4 küçük bir deprem. Bir depremin öncü yada artçı olması sadece arkasından deprem gelirse düşünülen birşeydir. Hiçkimse çıkıp 'bu öncü depremdir' diyemez" diye konuştu.

"Binalar iyi olsaydı çok daha kuvvetli hissedilirdi"



"Dün yaşanan deprem beklenen İstanbul depremi için enerji boşaltımına neden oldu mu" şeklindeki soruya da Erdik, "4'lük depremlerin 7 şiddetinde enerji boşaltması için 20-30 bin deprem gerekir" yanıtını verdi.



Erdik, "4.4 şiddetindeki bir depremin bu kadar yoğun hissedilmesini binalardaki zayıflığa mı bağlamak gerekir" şeklindeki soruya da, "Binalar iyi olsaydı çok daha kuvvetli hissedilirdi. Binaların kötü olmasıyla alakası yok" diye yanıt verdi



"Kırılması düşünülen yerin üzerinde oldu"



Aynı sempozyumda konuşan İstanbul Üniversitesi Öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu ise "Dün yaşanan deprem büyük bir deprem değil" dedi. "Deprem kırılması düşünülen yerin üzerinde oldu" diyen Gündoğdu, son bir ayda 10 ayrı küçük deprem olduğun hatırlatarak bu depremin öncü olup olmadığını ifade etmenin yanlış olacağını belirtti. Dünkü depremin Anadolu yakasında daha fazla hissedilmesini depremin doğu- batı yönünde enerji boşalmasıyla açıklayan Gündoğdu, 4.4'lük depremin 20 bin tane olması halinde 7'lik bir depreme denk geleceğini ifade etti. Dünkü küçük depremde bile iletişim kanallarının kullanılamadığını hatırlatan Gündoğdu, bu konuda çalışma yapmanın hayati olduğunu söyledi.

"Ters köşeye yatabiliriz"



Gündoğdu, bir gazetecinin "Herkes İstanbul'a odaklanmışken Kuzey Anadolu fay hattının daha doğuda büyük bir deprem yaratma ihtimali nedir" şeklindeki sorusuna ise "Bunu daha çok düşünüyorum. Bu fay sabıkalı bir fay, ne yapacağı belli olmaz. 7 büyüklüğünde bir deprem bekliyoruz. Ters köşeye yatabiliriz, çok daha pahalıya ödeyebiliriz" yanıtını verdi



Gündoğdu, Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde bulunan 7 barajın bulunduğu ifade ederek hazırlıklı olunması gerektiğini kaydetti.