-Prof. Ercan: ''Bu deprem önemli'' İSTANBUL (A.A) - 27.12.2011 - İTÜ Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Muradiye'deki 4.5 büyüklüğündeki depremin, gerginliğin kuzeyde toplandığını açıklaması açısından fevkalade önemli olduğunu söyledi. Ercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Van'da yaşanan 7.2 büyüklüğündeki depremden sonra güneye doğru bir gerginlik birikimi olduğunu ve bunun 5.6 büyüklüğündeki Edremit depremiyle sonuçlandığını kaydetti. Yaklaşık iki ay önce, kuzeye, Muradiye-Çaldıran'a doğru bir gerginlik toplanması olduğunu, bunun da bir depremle kendisini boşaltmasını beklediğini, Muradiye ya da Erciş kırığını harekete geçirmesi halinde büyük bir depremle sonuçlanabileceğini söylediğini hatırlatan Ercan, bu akşam saat 21.18'de Muradiye'de 4.5 büyüklüğünde, orta şiddette bir deprem meydana geldiğini söyledi. ''Bu deprem, gerginliğin kuzeyde toplandığını açıklaması açısından fevkalade önemli'' diyen Ercan, şöyle devam etti: ''Gelecek günlerde bu bölgede, Muradiye-Çaldıran-Erciş üçgeninin bulunduğu kesimlerde bunun gibi ya da bundan daha büyük bir depremin meydana gelmesi şaşırtıcı olmaz. Muradiye'de meydana gelmiş olması, bu depremin aslında 7.2'lik depremin 'irkitilmişi' olduğunu gösteriyor. 7.2 büyüklüğündeki depremin irkittiği bir deprem bu. Artçı depremlerin Haziran'a kadar sürmesini bekliyorum. Muradiye-Çaldıran-Erciş kesimi, duyarlı kesimlerden bir tanesi. Erciş ya da Muradiye kırığını harekete geçirebilecek bir gerginlik boşalımı olursa, irkitilmiş depremlerin büyüklükleri 5.8'e kadar varabilir. Her şey beklenildiği gibi gidiyor.''