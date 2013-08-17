Prof. Ercan: 17 yıl içinde büyük bir deprem daha olabilir

İTÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ercan "Sakarya çukuru dediğimiz Kaynaşlı'dan başlayan Düzce, Adapazarı ve Kocaeli'yi içine alan kesimde 2030'a kadar yine hatırı sayılır bir depremin olmasını bekliyorum" dedi.

Prof. Dr. Ahmet Ercan, "Adapazarı kendisinden 150-200 kilometre uzakta olan Kuzey Anadolu fay hattında olabilecek her depremin etki alanı içindedir, onun için orta hasarlı binaların bir an önce boşaltılması gerekiyor" dedi.

Ercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 17 Ağustos 1999'daki Marmara depreminden ders çıkardığını belirterek, olası bir deprem durumunda neler yapılacağıyla ilgili atılımlar yapıldığını söyledi.

Ercan, Marmara depreminin üzerinden 14 yıl geçmesi nedeniyle 16 yıl içinde büyük bir deprem meydana geleceği söylentisinin doğru olmadığını kaydederek, "Bu kestirimlere hiçbir zaman katılmadım. 17 Ağustos Marmara depreminin ardından aynı kişiler 'bir ay içinde deprem olacak' dediler. Daha sonra bunu 3 aya ve 3 yıla çıkardılar. Bunların hepsi bilim dışı açıklamalardı. Marmara'da yapmış olduğum deprem kestirmelerine göre 2045'ten önce deprem olma olasılığı 'yok' denecek kadar azdır, bu şaşırtıcı olur. Bu, daha da gecikebilir, 2075'lere hatta 2100'lere kadar gecikebilir" şeklinde konuştu.

Ercan, Sakarya, Düzce ve Kocaeli'nde ise durumun farklı olduğunu ve bu bölgelerde deprem meydana gelebileceğini anlattı.

"Sakarya çukuru dediğimiz Kaynaşlı'dan başlayan ve Düzce, Adapazarı ve Kocaeli'yi içine alan kesimde 2030'a kadar yine hatırı sayılır bir depremin olmasını bekliyorum" diyen Ercan, şöyle konuştu:

"Buraları ne yazık ki yerleşim yeri olarak deprem güvensizliği fazla olan yerler. 1967 yılında meydana gelen depremde Adapazarı yıkılmıştı, 1999'da Adapazarı'nda deprem olmamasına rağmen Adapazarı yine yıkıldı. Adapazarı'nın Yenikent bölgesine taşınması şart. Yenikent'teki çalışmalar yerinde bir olaydır. Oraya sağlam bir kent yapıldı. Eski kentin taşınması gerekirdi ama taşınmadı, hala yerinde duruyor. Adapazarı'nda kentsel dönüşümün şehir içinde uygulanması gerekiyor. Kocaeli ve Düzce de benzer sorunları yaşıyor çünkü buralarda ana sorun yer altı suyunun çok sığ olması. Bunları iyileştirmek mümkün olmadığı için Adapazarı ve Düzce'de yerleşim yerlerinin daha kuzeye dağlık kesimlere taşınması şart."

‘Orta hasarlı binaların bir an önce boşaltılması gerekiyor’

Ercan, Geyve ve Akyazı'daki fay hatlarının harekete geçme olasılığı bulunduğuna işaret ederek, bu kırıkların gelecekte deprem üretebileceğini vurguladı.

Sakarya'daki orta hasarlı binalarda oturmamak gerektiğini dile getiren Ercan, şunları söyledi:

"Bu, cinayet' diye düşünürüm. İnsanların buralardan taşınması gerekiyor. Nasıl Gölcük'teki deprem İstanbul'u yıkmışsa İstanbul'da olabilecek bir deprem de Sakarya'yı etkileyecektir. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. 'Sakarya'da bir daha deprem olmaz' diye düşünülemez. Adapazarı kendisinden 150-200 kilometre uzakta olan Kuzey Anadolu fay hattında olabilecek her depremin etki alanı içindedir, onun için bu orta hasarlı binaların bir an önce boşaltılması gerekiyor. 'Hayır ben evimi yıktırmam' demek çözüm değil. Adapazarı'nın kentsel dönüşüme sokulması gerekiyor. Halkın yönetimle uyum içinde çalışması gerekiyor.

Dolayısıyla bireysel olarak hemen kentsel dönüşüm için yer-yapı incelemesi yapan jeofizik ve inşaat kuruluşlarına başvuru yapsınlar."

Ercan, Yenikent bölgesinin güvenli olduğunu ve insanların buralara taşınması durumunda Adapazarı'nda depremle ilgili sorun kalmayacağını sözlerine ekledi.