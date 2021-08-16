Prof. Emre Erdoğan: Altındağ, 6-7 Eylül olaylarını hatırlatıyor

Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Emre Erdoğan, Ankara Altındağ'da Suriyeli ve Afganların evlerinin taşlandığı, bazı dükkanların yağmalandığı olaylarıyla ilgili olarak "6-7 Eylül olaylarını hatırlatıyor, dükkânları yağmalamak için kentin çeperlerinden kamyonlarla adam taşındığı söylenir. Altındağ’da da olan, suça meyilli kişilerin araç olarak kullanıldığı izlenimi uyandırıyor" dedi.

Cumhuriyet'ten İpek Özbey'e konuşan Prof. Erdoğan, "Türkiye’nin içinde bulunduğu koşulları yaratanlar Suriyeli mülteci sorununu yarattılar, ancak Suriyeli mültecilerin bu süreçte bir dahilleri olmadı, kabullenip öfkeyi doğru kişilere yöneltmekte yarar var. Yaşadığımız yoksullaşma ve bir gelecek tasavvuruna sahip olmamamız, öfkemizi pekiştiriyor. Popülist politikacılar, aşırı uçlar sağ, sol fark etmez, demagoglar günah keçisi bulmakta çok mahirler" dedi.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Siyasal kültürümüz, evdeki halimiz bu hoşgörüsüzlüğü, ayrımcılığı besliyor. Böyle bir ülkede 4 milyondan fazla olduğu söylenen mültecileri ağırladığınız zaman bazı “kaşınmaların” olması kaçınılmaz.

AB’den gelecek fonlar karşılığında mültecileri ülkede tutmayı tercih eden, bunu da tabanına “Ensar” söylemiyle “satan” bir iktidarın; mülteci karşıtı söylemleri teşvik etmesinin farklı sebepleri olabilir.

Birincisi, tabanında olabilecek mülteci karşıtlığının “gazını almak” ve oy kaybı yaşamamak, ikincisi, AB ile pazarlık yaparken “Tabanım istemiyor, ikna etmek için koza ihtiyacım var” demek için olabilir.

Üçüncüsü, Millet İttifakı ve HDP ortaklığında birtakım çatlaklar açmak da isteniyor olabilir ama o ittifakın varoluş nedenlerine bakıldığında bu çatlakların büyüyeceğini düşünmek iyimser bir bakış.

6-7 Eylül olaylarını hatırlatıyor, dükkânları yağmalamak için kentin çeperlerinden kamyonlarla adam taşındığı söylenir. Altındağ’da da olan, suça meyilli kişilerin araç olarak kullanıldığı izlenimi uyandırıyor. Bu konuda yapılmış bazı çalışmalar, bu tür fırsatları kullanmak konusunda daha önce suça karışmış kişilerin daha fırsatçı olduğunu gösteriyor. Bizim bu verinin ima ettiği ayrımı iyi yapmamız gerekiyor. “Taşınmış kıtaların” bir eylemiyse, bunu kimin organize ettiğini, ne çıkar elde etmek istediğini iyi anlamamız ve önüne geçmemiz gerekiyor."