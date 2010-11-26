Prof. Emin Erisirgil: Bildiklerim

T24- 1936-1942 yılları arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Okulu Müdürülüğü yapan Prof. Mehmet Emin Erişirgil'in 'Bildiklerim' başlıklı yayımlanmamış notları 29 Kasım tarihinden itibaren satışta.

Mülkiyeliler Birliği'nden temin edilebilecek eserin gelirleri Mülkiyeliler Birliği Vakfı Burs Fonuna aktarılacak.



1891 yılında İstanbul'da dünyaya gelen eğitimci, felsefeci, yazar ve siyasetçi gibi bir çok şapkaya sahip Emin Erisirgil, 1911'de Mülkiye'yi bitirdi.





İstanbul liselerinde öğretmenlik yaptı. 1915 yılında İstanbul Darülfünunun Sosyoloji ve Felsefe Doçentliğine atandı, bir süre sonra Profesör oldu.





Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Dairesi Başkanlığı ve Müsteşarlığı, Yüksek Muallim Mektebi Müdürlüğü, Siyasal Bilgiler Okulu Müdürlüğü ve Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Dekan Vekilliği ile VI., VII. ve VIII. Dönem Zonguldak Milletvekilliği ile Gümrük ve Tekel, İçişleri Bakanlıkları yaptı.





Atatürk’ün meclislerinde bulunan Erisirgil, Yeni Türk harflerinin tanzimi ile görevlendirilen beş kişiden biridir.

Emin Erisirgil, 1965 yılında Ankara'da hayatını kaybetti.







