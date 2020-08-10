Prof. Ebubekir Sofuoğlu: İstanbul Sözleşmesi çok kan dökecek; cinsiyet değiştirmek isteyen çocuklar ailelerinden zorla alınabilecek

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, İstanbul Sözleşmesi ile cinsiyet değiştirmek isteyen 12-13 yaşındaki bir çocuğun devlet tarafından ailesinden zorla alınabileceğini ve ameliyatın SGK'ya ücretsiz yaptırılabileceğini söyledi. Sofuoğlu bu sözlerinin olduğu haberi de "Bu metin çok kan dökecek" notuyla paylaştı.

Duvar'da yer alan habere göre daha önce Google’ı 2. Abdülhamid ‘in icat ettiğini söyleyerek gündeme gelen Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, Milat gazetesine yaptığı açıklamaların haber linkini "Çok okudum, kafa patlattım. Bu lanet sözleşme kan dökülecek gizli tuzaklarla dolu. Sözleşmenin tamamını, DİKKATLE okuduğunuzda bunu anlıyorsunuz. İstanbul Sözleşmesini OKUMADIĞINIZI SİZ BİLİYORSUNUZ. Bari bu metni okuyun. NASIL UYARAYIM ARTIK BİLMİYORUM. BU METİN ÇOK KAN DÖKECEK” sözleriyle paylaştı.

Sofuoğlu Milat gazetesine verdiği söyleşide İstanbul Sözleşmesi’nden çekilinmesini 4. maddeye dayanarak şöyle gerekçelendirdi.

“Bu ifadeyi 45. madde ile okuduğunuzda baskıya dönüşmüş olur. Yani 4 ve 45. maddede ‘çocuk aile tarafından baskı görüyorsa ailesinin elinden alınır’ diye bir ifade var. Cinsel yönelim kendiliğinden oluşmuyor, medyayla; iletişim araçlarıyla, televizyon dizileriyle, reklamlarla, sosyal medyayla çocukları teşvik edip özendiriyorlar. Mesela çocuk henüz 12-13 yaşındayken ’Ben cinsiyet değiştirme ameliyatı olacağım’ dediğinde aile buna karşı çıkarsa 4 ve 45. maddeye göre devlet çocuğu ailenin elinden alıp cinsiyet değiştirme ameliyatını da SGK’ya ücretsiz yaptırabilir.” "Google'ı ilk icat eden Abdülhamit Han'dır" demişti

Ebubekir Sofuoğlu, Şubat 2018’de “Google’ı kullanan, ilk icat eden Sultan Abdülhamid Han’dır. Gidemiyor, ulaşım imkânları yok, gitse sorun olacak payitahtta. Ne yapıyor? Fotoğrafını çektiriyor, izliyor. Oradan bir şey üretiyor. Google’ın ilk mucidi bu anlamda Sultan Abdülhamid Han’dır. ‘Coğrafya kaderdir’ deniliyor ya coğrafyanın da psikolojisi var” demişti.

Sofuoğlu Ayasofya’daki mozaiklerin kaldırılmasını da istemişti: “Camide fahişe olur mu? Fakat, ikonlar ortadan kaldırılmazsa Fatih'in emaneti Ayasofya, fahişe ZOE ile fahişenin sergilendiği dünyadaki ilk cami olacak. Bu yönüyle emanetine saygısızlık yaptığımız Fatih'in, ortadan kaldırdığı ikon yani putları koruma saçmalığına bir son verin artık.”

4. madde nedir?

"Taraflar bu Sözleşme hükümlerinin, özellikle de mağdurların haklarını korumaya yönelik

tedbirlerin, cinsiyet, toplumsal cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasi veya başka tür görüş, ulusal

veya sosyal köken, bir ulusal azınlıkla bağlantılı olma, mülk, doğum, cinsel yönelim,

toplumsal cinsiyet kimliği, sağlık durumu, engellilik, medeni hal, göçmen veya mülteci

statüsü veya başka bir statü gibi, herhangi bir temele dayalı olarak ayrımcılık yapılmaksızın

uygulanmasını temin edeceklerdir."

45. madde nedir?

"Taraflar Bu Sözleşme uyarınca belirlenen suçların, ciddiyetleri dikkate alınarak, etkili,

orantılı ve caydırıcı cezalarla cezalandırılması için gerekli yasal veya diğer tedbirleri

alacaklardır.

Taraflar faillerle ilgili olarak aşağıda belirtilen diğer tedbirler de alabilirler:

– Hüküm giyen şahısların izlenmesi veya bu şahısların kontrol altında tutulması;

– Çocuğun menfaatleri, ki buna çocuğun güvenliği de dahildir, başka bir şekilde teminat

altına alınamıyorsa velayet haklarının geri alınması."