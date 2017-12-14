Prof. Dr.Caşın: "ABD bölgede liderliği Türkiye ve Rusya’ya kaptırmıştır"

İSTANBUL, (DHA)-ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etmesinin ardından İstanbul’da olağanüstü toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)’nın İstanbul’daki toplantısının ardından alınan kararlar geniş yankı uyandırdı. İstinye Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr.Mesut Hakkı Caşın “Alınan kararlar tarihidir, Amerika bölgede liderliği Türkiye ve Rusya’ya kaptırmıştır, üstelik İTT’den çıkan kararla bölgedeki ölümlerden, çıkacak olaylardan Amerika ve onun başkanı Trump sorumlu tutulmaktadır” dedi.

Prof.Dr. Caşın, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın dönem başkanı Türkiye’nin liderliğinde İstanbul’da gerçekleştirdiği olağanüstü toplantının, 1969 yılında bölgede toplanan İslam Konferansı’ndan daha önemli bir toplantı olduğunu söyledi. Bu kadar devleti çok kısa bir sürede toplamasının Türkiye’nin siyasi ve diplomatik bir başarısı olduğunu söyleyen İstinye Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof.Dr.Caşın şöyle dedi: “Ortada ABD’nin uluslararası hukuka aykırı tek taraflı bir kararı var. Bu karar karşısında da devletlerin duruşu var. İTT’nin kararlarının bir siyasi yönü daha var. Bu kararlar Kudüs’ü 400 yıl yönetmiş Türkiye’nin liderliğini yaptığı toplantıdan çıkıyor.”

BU BİR TARİHTİR

Caşın, İTT’nin toplantısından çıkan kararlarda iki önemli hususa dikkat çekerek “Filistin Devleti’nin tanınması ve Doğu Kudüs’ün Filistin Devleti’nin başkenti olarak ilan edilmesi çok önemli. Bu kararlarla hukuki durumdan, fiili duruma geçilmiştir, bu bir tarihtir ve çok önemlidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Şiddet yerine barış istiyoruz’ demesi çok önemli, burada iki taraf kastediliyor. Oysa ABD’nin Kudüs için aldığı kararda bir taraf tamamen yok sayılıyor” diye konuştu.

“ÖLÜMLERDEN ABD SORUMLU TUTULACAK”

Amerika’nın kararının kınandığını ve reddedildiğini belirten Caşın “ABD, aldığı kararın ardından doğacak tüm sonuçlardan, İTT kararıyla sorumlu tutulmuştur. Buradaki çatışmalar sonucu yaşanacak ölümlerden ABD sorumlu olacaktır. Bir devlet ve devlet başkanını ölümlerden sorumlu tutuyorsunuz ve bunu ilan ediyorsunuz. Bu gerçekten önemlidir” dedi.

LİDERLİK TÜRKİYE VE RUSYA’DA

Amerika’nın Filistin-İsrail sorununda arabuluculuk rolünü kaybettiğine dikkat çeken Caşın şöyle konuştu: “Filistin tarafı ve İİT artık bunu kabul etmeyeceğini açıkladı. Amerika liderliğini kaybetti, Ortadoğu’da liderliği Türkiye ve Rusya’ya kaptırdı. Bu perçinlendi. Artık Ortadoğu’da ABD’nin bölme hareketinin de dikkate alınacağına inanmıyorum. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin söylediği çok önemli, Ruhani ’Kudüs’ü korumaya hazırız’dedi. Burada bir çatışmaya hazır olunacağı görüntüsü de veriliyor.”

“BU KARARLAR BİR İSLAM MANİFESTOSUDUR”

Caşın, kararların Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK)’ne götürüldüğünde ABD’nin Filistin-İsrail barışını veto ederse doğacak sonuçları şöyle açıkladı:“BMGK’nin hukuki yapısının ve prestijinin sarsıntıya girdiğini göreceğiz. Beş altı maddenin bir bütün olarak ele alındığında bu manifesto, bana göre bu bir manifestodur, İslam’ın manifestosudur. Bundan böyle ABD’nin barış süreçlerinde yer alacağını, taraf olacağını düşünmüyorum. ABD’nin bugün durduğu yer ise hukuken kabul edilebilir değil.”

ABD ULUSLARARASI HUKUKTA YALNIZ KALDI

Prof.Dr.Mesut Hakkı Caşın, İstanbul’daki İTT toplantısına Suudi Arabistan’ın düşük profilli temsilcilerle katılmasını ve alınan kararların uygulanıp uygulanmayacağını ise şöyle değerlendirdi: “1948’de 1968’de ya da sonraki Arap-İsrail savaşlarındaki Araplar yok, bölünmüş bir İslam dünyasından bahsediyoruz, bu bölünmüşlüğü Amerika çok iyi kullanıyor. Fakat ABD’nin gözden kaçırdığı bir şey var. İngiltere, Fransa, Rusya ve AB, 500 milyonluk Hıristiyan dünyası da ABD’nin kararlarına karşı çıkıyor. ABD yalnız kaldı, uluslararası hukukta yalnız kaldı.”

“BÖLGEDE TERÖR YÜKSELEBİLİR”

ABD Kudüs kararını geri almaz ise Arap kamuoyunda beklenmedik tepkilerin, Amerikan karşıtlığının yükselebileceğini belirten Caşın “Bölgede Körfez ülkelerinde, Sina’da çatışmalar yaşanabilir. Beklenmedik bir şekildi Suudi Arabistan’da bir ayaklanma olabilir. İsrail’in İstihbarat Bakanı’nın Suudi Veliaht Prensi Salman’ı davet ettiği yolunda haberler var. Salman’da diğer bazı Arap liderler gibi kendi elleriyle sonunu hazırlıyor, onlar gibi gidecektir. Burada kaybeden Amerika’dır, Trump’tır ve Netenyahu’dur. Tarih bunu böyle yazacaktır” dedi.

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