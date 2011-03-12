Prof. Dr.Aydan: Japonlar bu işi becerdi

T24- Yeni Zelanda depremiyle ilgili konferans için gittiği Japonya’da 8,9 büyüklüğündeki depreme yakalanan Prof. Dr. Ömer Aydan, Japonların depreme karşı aldıkları önlemlerin daha büyük hasarı önlediğini söyledi. Aydan, “Japonlar bu işi becerdi” dedi.

Japonya'daki Tokai Üniversitesi’nde deprem araştırmaları yapan Prof. Dr. Ömer Aydan, Yeni Zelanda depremiyle ilgili bir konferansa katılmak için Tokyo’da bulunuyordu.

Prof. Dr. Aydan, sadece değil, tüm dünyayı sallayan 8,9 büyüklüğündeki depreme burada yakalandı.

Ömer Aydan, deprem sırasında yaşadıklarını NTV canlı yayında anlattı.

Prof. Dr. Aydan, telefonda şunları söyledi:

“Deprem meydana geldiğinde Tokyo Üniversitesi’nin kampüsündeydik. İlk haberlerde üç şiddetinde bir deprem dalgasının geleceği şeklindeydi, fakat deprem geldiğinde daha yüksek düzeyindeydi. Japonya deprem mühendisliği oldukça gelişmiş, depreme dayanıklı yapılar inşa eden bir ülke. Tokyo’da yapılarda hasar olmamasının Japon uzmanların düzeyini gösterdiğine inanıyorum. Fakat öyle bir durumda bile 8,9 büyüklüğünde bir deprem için ne kadar hazırlık yaparsanız yapın belli yerlerde hasar olması kaçınılmaz. Ancak Japonların bu işi becerdiğini söyleyebiliriz. Burada yapılar deniz açıklarında meydana gelen 8 büyüklüğünde depreme göre inşa ediliyor. Japonya’da böyle bir depremin olduğu bilinmiyor. 8.4 dolaylarında oluşabilecek en büyük depremde dalgaların 6-8 metre olduğu düşünülüyor. Şu anda onu geçtiği tahmin ediliyor.”