Prof. Dr. Yusuf Aksar'a Uluslararası Ceza Mahkemeleri'nde görev

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması bünyesinde münhal bulunan iki yargıç kadrosu için 21 Aralık 2018 tarihinde BM Genel Kurulu’nda yapılan seçimlerde, Türkiye tarafından aday gösterilen Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Aksar seçildi.

Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY) ile Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTR) tarafından başlatılan çalışmaların tamamlanması amacıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin kararıyla kuruldu.

Kimdir?

Prof. Dr. Yusuf Aksar, İngiltere’de Sheffield Üniversitesinde Yüksek Lisans, Bristol Üniversitesi'nde de doktorasını yaptı. Uluslarası hukuk alanında çok sayıda kitabı ve akademik çalışması bulunan Prof. Aksar’ın Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Uluslararası Ceza Usul Hukuku, Implementing International Humanitarian Law, From the Ad Hoc Tribunals to a Permanent International Court ve Implementing International Economic Law Through Dispute Settlement Mechanisms gibi kitapları bulunuyor.

Prof. Dr. Aksar, 2016 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hakimliği için Türkiye tarafından aday gösterilmişti. Ancak Avrupa Konseyi bünyesinde bulunan ve 7 kişiden oluşan Danışma Paneli, Prof. Aksar’ın da içinde bulunduğu üç adayın yetersiz olduklarını belirtmişti.