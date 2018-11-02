Prof. Dr. Yıldırım: (Ümraniye'deki çökme) Dinamit kullanılacak bir zemin değil

Merve DÜNDAR - İSTANBUL, (DHA)- Ümraniye\'de metro yapımı çalışmasının sürdüğü yolda meydana gelen ve 2 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği göçükle ilgili değerlendirmede bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Geoteknik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Yıldırım, \"Önlemler alınmış ancak ani gelişen bir durum meydana gelmiş. Bu ihtimal düşünülmüş olsaydı zemin ıslah edilebilir, kazı daha sonra yapılabilirdi. O zaman böyle bir göçme meydana gelmezdi\" dedi.

\"OLAYIN ANİ BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM\"

Yaşanan olayın çok talihsiz olduğunu belirten Prof. Dr. Yıldırım, \"Burası bir metro istasyonu ve zemin içerisinde çok derin bir kazı yapılıyor, 20-30 metre aşağı iniliyor. Açılan basamakların stabilitesini sağlamak için iksa (destekleme sistemi) ile önlem alınmış. Ancak tam çökmenin olduğu yerde kazıklar yapılmamış, iksa yok. Kazı yapılıp o derinliğe inildiğinde maalesef burulanma dediğimiz olay yaşanmış ve zemin oradan akarak gelmiş. Çünkü önde bir destek sistemi yok. Bu nedenle de üst kısımda çökme meydana gelmiş. Olayın ani bir şekilde gerçekleştiğini düşünüyorum\" dedi.

\"O ZAMAN BÖYLE BİR GÖÇME MEYDANA GELMEZDİ\"

Olayın önceden öngörülebilme ihtimalinin çok fazla olmadığını söyleyen Prof. Dr. Yıldırım, \"Olayın kazı sırasında meydana geldiğini tahmin ediyorum. İksa elbette önemli ancak kazıyı da belli bir metoda göre yapmak gerek. Kazı yapılırken zeminin kayabileceği hissedilmiş olmalı. Bu çok hızlı olan bir durum. Zaten önceden böyle bir ihtimal akla gelseydi o seviyede zemin ıslah edilebilirdi, iyileştirebilirdi. Ondan sonra bu kazı yapılabilirdi. O zaman böyle bir göçme meydana gelmezdi\" diye konuştu.

\"DİNAMİT KULLANILACAK BİR ZEMİN DEĞİL\"

Çalışmada dinamit patlatılmasını gerektirecek bir durumun ise olmadığını dile getiren Prof. Dr. Hüseyin Yıldırım, böyle yumuşak bir zeminlerde dinamit kullanmaya gerek olmadığını ifade etti.

\"ZEMİN KOŞULLARI DOĞRU BELİRLENMELİ, SÜREKLİ GÖZLEM YAPILMALI\"

Bu tür kazaların bir daha yaşanmaması için dikkat edilecek noktalar hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Yıldırım, \"Doğru proje yapmak, zemin koşullarını doğru belirlemek, iksa imalatını projeye uygun yapmak lazım. Bunun dışında sürekli gözlem yapmak gerek. Uygulama sırasında sahayı gözlemleyerek yapılarda, yollarda deplasman olup olmadığı kontrol edilmeli, çatlama olup olmadığına bakılmalı. Önlemler ise problem başlar başlamaz alınmalı\" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)