Prof. Dr. Yavuz Yörükoğlu: 1 ayda 10 kilo verilebilir

Profesör Doktor Yavuz Yörükoğlu, sağlıklı olmak ve kilo vermek için uzun süre aç kalınmasını önerdi. 30 günlük bir program hazırlayan Doktor Yörükoğlu, 1 ayda 7 ila 10 arasında kilo verme garantisi verdi.

Posta'da yer alan habere göre Yavuz Yörükoğlu'nun önerileri şöyle:

Klasik zayıflama diyetleri işe yaramıyor ki bilileri sürekli yenilerini yazıyor. Bugünden itibaren 30 günlük bir programa başlıyoruz. Aslında benim programım diyet değil bilimsel verilere dayanarak metabolizmayı normalleştirme, iyileştirme programı.

Kilo kaybı kendiliğinden geliyor. 30 günün sonunda size vaat ettiklerim şunlar:

o 7-10 kilo vereceksiniz.

o Enerjiniz artacak.

o Şeker ve kolesterolünüz yüzde 10-20 oranında düşecek.

o Tansiyonunuz varsa şiddeti ve ilaç ihtiyacı azalacak.

o Cinsel performansınız arttığını fark edeceksiniz.

o Kalp damar hastalıktan ve kanser riskiniz yüzde 50 azalacak.

o Daha sağlıklı, genç ve güzel görüneceksiniz.

o Yaşlanma sürecinizi yavaşlatacaksınız.

Bu programı uygulamak hayatınızda yaptığınız en karlı yatırım olacak. Şimdi ezberlerinizi unutun ve bu yazı dizisinin sıkı takipçisi olun.

Metabolizmamızı nasıl düzelteceğiz?

İster zayıf ister kilolu olalım yıllar içinae vücudumuzda bazı hasarlar gelişiyor. Sokaktan 100 kişi çevirseniz 50'sinde ya insulın direnci ya şeker ya da kalp hastalıktannın başlangıcını bulursunuz. Bu hastalıkların yüzde 90'ı, metabolizmamızla ilgili. Metabolizmamız da beslenme ve yaşam tarzımızla ilgili.

'30 günde 10 yıl'programıyla metabolizmamızı düzelteceğiz, Bu süreç 3 aşamadan oluşuyor.

1)Doğru beslenme

2) Oruç(Uzun Açlık)

3) Egzersiz

o Azar azar yediğiniz zaman kanımız da gözünüz da doymaz! Sürekli yemek yemeyi düşünürsünüz. Bu da ciddi bir psikolojik strese sebep olur.

o Sık sık yemek, kanda insülin salgılanmasına yol açar. Kanda sürekli azar azar insülin hormonu salgılanması bir süre sonra hücrelerin buna alışması ve duyarlılığını kaybetmesine yol açar. Sonuçta şeker hastalığı ve ona bağlı kalp damar hastalıktarı ortaya çıkar. Günde 2 öğün yemek yemek yeter de artar!

"Oruç tutun"

Bütün dinlerde oruç var. Hatta dinler öncesinde dahi orucun faydalanndan bahsedilmiş, burada tabii dinsel anlamda oruç tutmaktan söz etmiyoruz. Oruçtan kastım uzun süreli açlık.

Bilimsel araştırmalara göre; uzun süreli açlık yararlı etkisini şöyle gösteriyor: Hücrelerimizin içinde 'lizozomlar denilen birtakım yapılar var. Bunlar hücrelerin çöpçüleri. Hücre içindeki eskimiş proteinleri yiyip temizliyorlar Buna otofaji' deniyor. İşte açlık durumunda otofaji mekanizması çalışıyor ve vücutta bahar temizliği başlıyor. Şekeriniz düşüyor, insülin temizleniyor.

"16 saat aç kalın"

Otofajinin gerçekleşmesi için 16 saat açlık gerekiyor. Yemek yiyebileceğiniz 8 saatlik bir beslenme penceresi var. Bu pencerede en basit planlama şöyle:

Akşam 8'den sonra yemek yemeyin. Ertesi gün saat 12'de yemeğinizi yiyin. Diyebilirsiniz ki, "Ben en son yemeğimi akşam 5'te yerim, ilk öğünü de sabah 9'da yapanm. Bu da olur. Önemli olan 16 saat aç kalarak otofajiyi harekete geçirmek. Şekerinizin düşmesine müsaade etmek, insülinin

temizlenmesini sağlamak.

Tıbbi diyabet hastalarında şeker metabolizması tamamen bozulduğu için bu programı uygulamamalıdır. Bu program çocuklara da uygun değildir.