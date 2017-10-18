Prof. Dr. Yavuz: Grip aşısı kalp krizi riskini azaltıyor

İSTANBUL , (DHA) - ÇOCUK Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Taner Yavuz, grip aşısı yaptırmanın kalp krizinin önlenmesinde en az sigarayı bırakmak ve kolesterol ilaçları kullanmak kadar etkili olduğunu söyledi.

Okan Üniversitesi Hastanesi, Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Taner Yavuz grip aşısı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Grip aşısının gribe yakalanma riskini azaltarak grip olunsa bile hastalığı hafif geçirmeye olanak sağladığını belirten Prof. Dr. Yavuz, grip aşısının kalp krizi riskini yarı yarıya düşürdüğünü dile getirdi. Prof. Dr. Yavuz,\"Grip vücutta akut enflamasyona neden olur, koroner damarlardaki aterosklerotik (damar sertliği) plakların stabilizasyonunu bozabilir ve bu durum pıhtı oluşumunu kolaylaştırarak kalp krizine yol açabilir.Grip aşısı yaptırmak kalp krizinin önlenmesinde en az sigarayı bırakmak ve kolesterol ilaçları kullanmak kadar etkilidir\" dedi.

\"KALP HASTALARINI KRİZDEN KORUMAK İÇİN GRİP AŞISI ÖNERİLMELİDİR\"

Kalp hastalarına krizden korunmaları için grip aşısı önerilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Yavuz, \"Kalp krizinin önlenmesinde genel öneriler şunlardır; sigara içilmemesi, sağlıklı beslenme, egzersiz, stresin azaltılması, kalp krizi riskini artıran diyabet gibi hastalıkların kontrolü, bazı hastalarda da aspirin kullanımıdır. Ayrıca kalp hastalarına kalp krizinden korunmada grip aşısı önerilmeli ve bunun önemi vurgulanmalıdır. Yapılan çalışmalarda kalp yetersizliği, doğumsal kalp hastalığı ve kapak hastalığı olanlarda aşı yapıldığı takdirde grip nedeniyle hastaneye yatırılma ve ölüm oranının önemli ölçüde azaldığı gösterilmiştir. Aşı yaptırmamız durumunda kendimizin yanı sıra çevremizde bulunan ve hastalığı ağır geçirme riski olan küçük çocukları, kalp hastalarını, akciğer hastalarını ve yaşlı yakınlarımızı da gribe karşı korumuş oluruz\" diye konuştu.

\"5 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLAR MUTLAKA GRİP AŞISI OLMALI\"

Grip aşısının gripten korunmada en etkili ve güvenli yöntem olduğunu dile getiren Prof. Dr. Yavuz şöyle konuştu:

\"Amerikan Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi ve Amerikan Pediatri Akademisi 6 aydan büyük tüm bireylere her yıl grip aşısı yapılmasını önermektedir.Gripten korunmada başka genel önerilerde bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla; gripli insanlardan uzak durmak, grip salgını başladığında aşısız iseniz kalabalıktan uzak durmak, elleri sık yıkamak ve yüzden uzak tutmaktır. Grip olduğunuzu düşündüğünüzde hemen doktorunuza müracaat ederek erken tedaviyle hastalığın uzun sürmesi önlenebilir. Gebeler, 5 yaşından küçük çocuklar (aşı 6 ay üzerindeki çocuklara yapılabilir), 50 yaşın üzerindekiler, kronik hastalığı olanlar (Özellikle kalp hastaları, kronik akciğer ve böbrek hastaları, diyabetikler vb.), bakım evlerinde yaşayanlar, yüksek riskli hastalarla birlikte yaşayanlar ve sağlık hizmeti sunanlar mutlaka grip aşısı olmalıdır.\"

Gebe kadına grip aşısı yapılmasının bir taşla iki kuş vurmak olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yavuz, \"Gebelerin grip hastalığını ağır geçirme ve hastaneye yatırılma oranı yaşıtlarından 4 kat daha fazladır. Bu nedenle tüm gebeler ve grip sezonunda hamilelik planlayan tüm kadınlar aşı olmalıdır. Aşı yapılan gebenin bebeği de 6 ay süreyle ve en az yüzde 50 oranda gripten korunmaktadır. Gebeye aşı yapılması bir taşla iki kuş vurarak hem anneyi hem de bebeği gripten korur\" dedi.

Aşı için en uygun zamanın ekim-kasım ayları olduğunu ifade eden Prof. Dr. Yavuz, ülkemizde grip sezonu aralık ayında başlar ve nisan ayına kadar devam eder. Çocuklar 9 yaşın altında ve ilk kez aşı oluyorsa 4 hafta arayla 2 doz aşı yapılmalıdır. Bu nedenle ilk aşı en geç ekim aynın son haftalarında yapılmalıdır\" şeklinde konuştu.

\"GRİP AŞISINDAKİ YUMURTA PROTEİNİ, ALERJİK REAKSİYON YAPAMAYACAK KADAR KÜÇÜK MİKTARDADIR\"

Eski görüşün aksine yapılan çalışmaların ışığında yumurta alerjisi olanlarda da grip aşısı önerildiğini kaydeden Prof. Dr. Yavuz, \"Günümüzde en yaygın kullanılan aşı adaleye yapılan inaktif grip aşısıdır. Aşıda kullanılan virüsün proteinleri bağışıklık oluşturur. Bu proteinler grip yapacak özellik taşımamaktadır. Diğer bir ifadeyle grip aşısı grip yapmaz.Ancak aşı yerinde hassasiyet, nadiren de hafif ateş ve sırtta kas ağrısı oluşturabilir. Grip aşısındaki yumurta proteini, alerjik reaksiyon yapamayacak kadar küçük miktardadır. Eski görüşün aksine yapılan çalışmaların ışığında yumurta alerjisi olanlarda grip aşısı önerilmektedir\" açıklamalarında bulundu.

Prof. Dr. Yavuz grip aşısı olmaması gerekenlere ilişkin şunları, \"Grip aşısına bağlı daha önce gelişmiş tehlikeli alerjik reaksiyon(anaflaksi), orta ya da ağır şiddette hastalık durumunda (aşının yan etkileriyle mevcut hastalığın bulguların karıştırmamak için iyileşme beklenmelidir), grip aşısından sonraki ilk 6 hafta içinde Guillain-Barre sendromu denilen nörolojk bir hastalık geçirmiş olanlar kesinlikle grip aşısı olmamalıdır\" dedi.

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