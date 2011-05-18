Prof. Dr. Yasin Aktay: AKP hükümeti körleşiyor

T24 - Yeni Şafak gazetesi yazarı Prof. Dr. Yasin Aktay, iktidarın insanları körleştirdiğini vurgularken, "insanların bir şeyler vermekten ziyade bir şeyler almanın telaşına düştükleri bir tür ganimet paylaşımı telaşına düştükleri anlamına geliyor ve bundan AK Parti'de muaf değil şuanda AK Parti'de bunu yaşıyor" dedi.









TRT Haber'de Rıdvan Memi'nin Kozmik Oda adlı programına konuk olan Yeni Şafak gazetesi yazarı Prof. Dr. Yasin Aktay, çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Karizma Zamanları" adlı kitabına ilişkin soruları yanıtlayan Aktay, AKP milletvekillerini eleştirdi.



'AK Parti'de ganimet peşine düşenler var'

"Karizma bahsi müjdeleyici bir bahis değildir. Ne güzel işte karizmamızı bulduk, o zaman onun peşinden gidelim diye bir bahis değil. Müjde bahsi değil, uyarıcı bir bahistir aslında.

Uyarıcı bahis karizmanın esrarına ve karizmanın sarhoşluğuna kapılıp insanların çok fazlada her şeyi unutmamaları aksine bu karizmanın akabinde mutlaka rutinleşmenin gelebildiğini ve bu rutinleşmenin sonucunda insanların ilk etapta fedakarca bağlanılan bir harekete bir süre sonra rant alanı olarak bağlanmak gibi bir duruma geldiklerini ve insanların bir şeyler vermekten ziyade bir şeyler almanın telaşına düştükleri bir tür ganimet paylaşımı telaşına düştükleri anlamına geliyor ve bundan AK Parti'de muaf değil şuanda AK Parti'de bunu yaşıyor."



'İktidar körleştirebilir örnek Sağlık Bakanı'

"Somut bir örnek vereyim. Bizim bir bakanımızdan (Sağlık Bakanı Recep Akdağ) Batman'da âmâ birisi kendisinden yardım istedi, sen âmâsın sana iş vermişiz zaten daha ne istiyorsun gibi bir karşılık verdi. Şimdi o şahsiyeti düşünün mesela, normal şartlar altında bunu söyleyecek biri değildir o bakan. O bakanın biraz daha evveliyatı olaylara biraz daha insancıl, daha geniş bakabilendir. Bir anda iktidarın belli bir aşamasında yeni bir bakış açısı yeni bir şey benimseyebiliyor. Yani iktidarı körleştirebiliyor. İktidar insanı körleştirebiliyor, yakınındaki insanların kendisine taşıdığı bilgiler, onları değerlendirme biçimi...

