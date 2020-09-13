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Koronavirüs

Prof. Dr. Yalçın: Aşıların üçüncü faz çalışmaları içinde yer alabiliriz

13 Eylül 2020 17:17

Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, yurt dışında geliştirilen Koronavirüs aşısının bir ve ikinci faz çalışmalarının tamamlandığını, üçüncü faz çalışmalarında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin de yer alabileceğini söyledi.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, sonbahar aylarında salgında bir artış beklediklerine dikkat çekti.

Yaz aylarında beklenen düzeyde bir azalma yaşanmadığını belirten Prof. Dr. Yalçın, Covid-19 hastalığının uzama riskine değindi ve şunları söyledi:

“Bu hastalığın biraz da uzaması riski çok, çünkü dünyada bu tür pandeminin kısa sürede bitmesi söz konusu olamıyor. Toplumun yüzde 80’i, hastalığı herhangi bir yakınma olmadan, hafif bulgularla geçiriyor. Yüzde 15’inin hastaneye yatması gerekiyor. Yüzde 5’i de hastaneye yatıp gerektiğinde entübe olan olgular."

Hastalığın geçiriliyor olmasının en büyük etkeninin uygun tedavi ve güçlü ajanlara bağlı olduğunu açıklayan Prof. Dr. Yalçın sözlerine şöyle devam etti:

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