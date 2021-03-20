Prof. Dr. Uyar'dan Erdoğan'ın “Milli Andımız İstiklal Marşı” sözlerine: Cumhuriyetin kurucu değerleriyle sorun yaşıyorsanız orada ifade edilen her şey sizi rahatsız eder

Dokuz Eylül Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakkı Uyar, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Milli Andımız İstiklal Marşı” sözüyle ilgili olarak “Siz Cumhuriyetin kurucu değerleriyle sorun yaşıyorsanız orada ifade edilen her şey sizi rahatsız eder” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, ikisinin kıyaslanamayacağını vurgulayan Uyar, “Bu elmayla armudu toplamaya benzer. Milli marşlar bağımsızlığı simgeler. Andımız ise ülkeye aidiyetinizi ifade eder. Kim olduğunuzu söyler. Biz Müslüman milleti miyiz? Ümmet miyiz? Bu millet dediğimiz ne? ‘Türk milleti’ denmekte; gocunmamamız gerekir” diye konuştu.

"Bunu Cumhuriyetin ulus devlet oluşturma çabası olarak görmek gerekir. Burada inşa edilen ve kullanılan ifadelerle Atatürk’ün oluşturduğu laik Türk milliyetçiliğinden söz ediyoruz. Siz Cumhuriyetin kurucu değerleriyle sorun yaşıyorsanız orada ifade edilen her şey sizi rahatsız eder” diyen Uyar, “Dolayısıyla biz Cumhuriyetin 100. yılına girerken daha milletin adına karar verememişsek, milli marşımızla ilgili ya da Andımız’la ilgili tartışmalarımız varsa bu sıkıntılı bir durumdur. Bunları çoktan geride bırakmamız gerekirdi” dedi.

TIKLAYIN - Video | Erdoğan: Milli andımız İstiklal Marşımızdır

TIKLAYIN - “Andımız kararını görüşmek için kuruldaki 7 üyenin değişmesi beklendi” iddiası

TIKLAYIN - Danıştay'dan "Andımız" kararı: Okunmayacak