Prof. Dr. Utku Perktaş: Pandemi kadar infodemiye karşı da bilinçli olmak zorundayız

Hacettepe Üniversitesi, Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Utku Perktaş, Koronavirüs pandemisi sırasında yayılan yanlış ve yetersiz bilgilerin salgınla mücadele bir duvar ördüğünü belirterek, "Aslında bu duvar sadece salgınla mücadele sürecinde değil, doğru bilgiye ulaşmaya ihtiyaç duyulan her anda artık karşımıza çıkıyor. Hatta o noktaya geldik ki Dünya Sağlık Örgütü pandemiden yola çıkarak buna bir isim bile taktı: infodemi" dedi. Perktaş, Covid-19 salgını kadar infodemiye karşı da bilinçli olunması gerektiğini ifade etti.

Prof. Perktaş, YetkinReport'da yer alan yazısında akademideki çalışmalara da değindi. Geleneksel akademik değerlendirme süzgecinden geçmeyen bilginin, serbest erişimli sunucular yoluyla hızla paylaşılmasını eleştiren Perktaş'ın yazısının bir kısmı şu şekilde:

"Projesini tamamlayan araştırmacılar üretimlerini bu serbest erişimli sunucular yoluyla hızla paylaşmaya başladılar. Bu ilk başta içinde bulunduğumuz kritik dönem için benzersiz bir imkân gibi görünüyor değil mi? Ama işin sonucunda, tam da kaliteli veri ve güvenilir bilgiye ihtiyaç duyduğumuz anda, içinden doğru olanı ayıklamamızı gerektiren devasa bir bilgi yığınıyla baş başa kalıyoruz. Bir çeşit akademik infodemi ortaya çıkıyor. İşin kötüsü, hızlı çözümlere ihtiyacımız duyduğumuz dönemlerde akademik değerlendirmeden geçmemiş bilgi üzerinden çözüm üretmeye kalkışmak, ne yazık ki geri dönüşü olmayan sonuçları da beraberinde getiriyor.

Kanada McGill Üniversitesi’nden Jonathan Kimmelman “Kriz koşulları altında yetersiz bilgi, hiç bilgi olmamasından kötü olabilir.” diyor. Bence çok da doğru söylüyor. Bu nedenle özellikle bugünlerde pandemi kadar infodemiye karşı da bilinçli olmak zorundayız."

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