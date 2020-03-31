Prof. Dr. Usluer: Koronavirüs tedbiri kararlarını Bilim Kurulu almalı, devleti yönetenler desteklemelidir; Sağlık Bakanı'nın dahi karar verme ve açıklama yetkisi kısıtlı

T24 Haber Merkezi

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı ve CHP PM Üyesi Prof. Dr. Gaye Usluer, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını karşısında hâlâ sokağa çıkma yasağı ilan edilmemesine ilişkin, "Devleti yönetenler kararı almaktan kaçınıyorlar. Çünkü sokağa çıkma yasaklarının alındığı süreçler sosyal devletin devreye girdiği süreçlerdir" dedi.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı ve CHP PM Üyesi Prof. Dr. Gaye Usluer, gazeteci Sema Topçu'ya Koronavirüs Bilim Kurulu'nun süreçteki rolünü ve salgın karşısında alınan kararları değerlendirdi.

"OHAL ortamının yaratılmaya çalışılması bizi kaygılandırdı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Herkes kendi OHAL'ini ilan etsin" sözlerini yorumlayan Usuler, "Bu bizi kaygılandırdı. Beklediğimiz şey OHAL ortamının yaratılması değil, devlet kontrolünden bir sokağa çıkma yasağından bahsediyoruz" dedi.

Sokağa çıkma yasağının geciktiğini ifade eden Usuler, "Devleti yönettenler kaçınıyorlar. Çünkü sokağa çıkma yasaklarının alındığı süreçler sosyal devletin devreye girdiği süreçlerdir. İnsanların iş derdi, aş derdi olmayacak. Rutin gereksinimlerini devlet tarafından karşılanacağını bilecek, ciddi bir organizasyondur" diye konuştu.

"Sağlık Bakanı'nın da karar verme ve açıklama yetkisi sınırlı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatıldığını duyurduğu ve 'Milli Dayanışma Kampanyası'na ilişkin de yorumlarda bulunan Usuler, hükûmete duyulan güven duygusunun tartışıldığı bir süreçte bunun sosyal devlet anlayışıyla bağdaşmadığını dile getirdi. Usuler, "'Evde kalın' çağrısının yanında maaşların bağışlanması, IBAN numaralarının verilmesi sosyal devlet anlayışıyla bağdaşmayan şeyler. Salgın olağanüstü bir durumdur ve krizler kaçınılmazdır. Ama bu krizi yönetmek insanların ceplerinden verilen paralara sağlanmaz" ifadelerini kullandı.

Usuler, "Bilim Kurulu'na "Siz gelin bizimle toplanın, tartışalım" deniyor. Doğru konulara parmak basılıyor ama Sağlık Bakanı'nın da konuya ilişkin karar verme yetisinin olmadığı, açıklama yetkisinin sınırlı olduğunu rahatlıkla görüyoruz" dedi.

"Bilim Kurulu karar vermeli, devleti yönetenler desteklemelidir"

Televizyon programlarında konuyla ilgili rekabet ve münazara ortamı yaratıldığını ve bunun yanlış olduğunu dile getiren Usuler, "Bilim insanları çıkmalı, vatandaşı korkutmadan doğru açıklamalar yapmalı. Bilim Kurulu'nun üyeleri, Sağlık Bakanı tarafından ya da yetkilendirilen biri tarafından açıklanmalı. Devleti yönetenlere düşen de 'Biz de bu önlemlerin arkasındayız, görevimiz Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı'nın kararlarını desteklemektir' dedi.

"Sağlık boyutu, sosyal ve ekonomik kaygılardan önce gelir"

"Kapalı kapılar ardına ardında video konferanslarla ülkenin yönetildiği bir süreçte bununla ilgili sağlık boyutunda kaygılarımız var" ifadesini kullanan Usuler, Koronavirüs'le etkin bir mücadele için sağlık boyutunun birinci; sosyal boyutun ikinci; ekonomi boyutun ise üçüncü planda olduğunu kaydetti. "Paydaşları çoğaltmak gerek" diyen Usuler, siyasi partiler ve meslek örgütlerinin dışlandığına dikkati çekti.