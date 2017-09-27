Prof. Dr. Ümit İnatçı'dan bir sergi, bir kitap; 'Hieros Gamos', sanatseverlerle buluşuyor

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi Sanat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümit İnatçı, bugün (27 Eylül 2017) yeni eserlerinden oluşan sergisiyle sanatseverlerle buluşacak. Sergide ayrıca, İnatçı'nın “Miserere Mei Deus” isimli yeni kitabı da okurların beğenisine sunulacak.

“Hieros Gamos” adını taşıyan sergi enstalasyon ve resim çalışmalarını içeriyor. Mitoloji, tinsellik ve hermetik kapsamlarda sanatın kökenine doğru yolculuk yapan sanatçının sergi metnini, Amerikalı yazar Lisa Paul Streitfeld hazırladı. Streitfeld, modernlik ve hermetizm arasındaki ilişki ve Afrodit miti üzerine çalışmaları olan yazar Ümit İnatçı’nın eserlerini de değerlendirdi.

Osmanlının Kıbrıs’ı fethi sırasında son kale olan Mağusa’nın 300 gününü anlatan kitap Venedikli komutan Marcantonio Bragadin ve fetihin baş komutanı olan Lala Mustafa Paşa arasındaki trajik gerilimini ön plana çıkardığı belirtildi.

Sergi açılışı ve kitap sunumu saat 19.30’da gerçekleşecek.