Prof. Dr. Uğur Şahin'den üçüncü doz ve sonbahar uyarısı

BioNTech yöneticisi Prof. Dr. Uğur Şahin, üçüncü doz Koronavirüs aşılara ilişkin tartışma hakkında konuştu. Şahin, şimdiye kadar iki doz aşı olan yetişkinlere güçlendirici mahiyetteki üçüncü doz aşıları yaptırma çağrısında bulunarak, "Zayıflamış bağışıklık savunması olan kişilerin üçüncü aşı yaptırmaları mantıklı olur" dedi.

Şahin, Kölner Stadtanzeiger gazetesine konuşan BioNTech CEO'su, Delta varyantının etkisi ve yetersiz aşılama oranlarının sonbaharda insidans sayısında daha fazla artışa yol açabileceği konusunda uyararak, aşılamanın yanı sıra özellikle kapalı alanlarda enfeksiyonları kontrol edebilmek için daha fazla önlem alınması gerektiğini vurguladı.

DW Türkçe'nin aktardığı söyleşide Şahin, Koronavirüs aşısının bu yıl içinde 5-11 yaş arası çocuklara uygulanabileceği yönünde beklentisi olduğunu da açıkladı.