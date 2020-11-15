Prof. Dr. Tutluoğlu kış için uyardı: Doktorlar hasta seçmek zorunda kalabilir

Prof. Dr. Tutluoğlu, "Yurt dışında bazı ülkelerde gördüğümüz olumsuz görüntüleri görebiliriz. Hekimler, hasta seçmek zorunda kalabilir. Örneğin; bir tane yoğun bakım yatağı var. 'Genç hasta mı yaşlı hasta mı hangisini yatıracağım?' kararını vermek zorunda kalmak çok acı bir şey" dedi.

"Hasta seçmek zorunda kalınabilir"

Kış ayının çok zor geçeceğini belirten Prof. Dr. Tutluoğlu, "Hekimler, hasta seçmek zorunda kalabilir. Zamanında gerekli önlemler alınmadı. Yorulduk, bitap haldeyiz. Zor bir kış bizi bekliyor. Hekim takviyesine ihtiyaç var.Yurt dışında bazı ülkelerde gördüğümüz olumsuz görüntüleri görebiliriz. Hekimler, hasta seçmek zorunda kalabilir. Örneğin; bir tane yoğun bakım yatağı var. 'Genç hasta mı yaşlı hasta mı hangisini yatıracağım?' kararını vermek zorunda kalmak çok acı bir şey" dedi.

"Aşı gelse bile bu iş kökünden bitmeyecek"

Prof. Dr. Tutluoğlu, Pfizer ve BioNTech firmalarının buldukları aşının dağıtımı ve organizasyonunda ciddi masraflar gerektiğini söyledi. Firmanın aşının etkinliği ile ilgili açıklamasında da bir yanılgı bulunduğunu belirten Prof. Dr. Tutluoğlu, şöyle konuştu:

"Aşı, uzun vadeli bir çalışma. En ileri düzeyde olarak gördüğümüz Amerikan-Alman yapımı ortak aşı -70 derecede saklanıyor. Bütün dünyaya hitap eden taşıyıcılar olacak, onların saklandığı yerlerde -70 derecede derin dondurucular olacak. Bu aşıların bozulmadan nakledilmesi lazım. Eczane ortamına geldiğinde de belki bir hafta içinde tüketilmesi lazım. Çok büyük organizasyon ve masraf gerektiriyor. Hemen üretilir üretilmez Türkiye’ye ne oranda gelecek, belki ilk önce sağlık çalışanları faydalanacak. Aşı ile ilgili şöyle bir yanılgı içine düşüyoruz; grip aşısında bile etkililik oranı yüzde 60-80 civarında. Firmanın açıklaması yüzde 90 etkin olarak söyleniyor. Halbuki yüzde 90 etkili diyebilmemiz için bunu gerçek yaşamda görmemiz lazım. Bir çalışma sonucunda oluşan antikorların oranından yola çıkarak o yüzde 90 etkinliği veremeyiz. Ancak gerçek yaşamda bir süre aşı kullanılacak ne oranda etkili olduğu görülecek. Dolayısıyla aşı gelse bile bu iş kökünden bitmeyecek. Bir süre daha önlemlere devam etmemiz gerekecek."

"Yoğun bakım gerektiren hastalar da yata bulamıyor"

Yatak bulma konusunda sıkıntılar çektiklerini yaşayan Tutluoğlu, "İstanbul’da şu an yatak açısından gerçekten bir sıkışıklık var. Aynı oranda sıkışıklık yoğun bakım yatağı açısından da söz konusu. Yoğun bakım gerektiren hastalarda yatak bulmakta gerçekten zorlanıyoruz. Uzun süre yoğun bakım hastasının yatak beklediği oluyor. Bu da aslında kabul edilebilir bir şey değil çünkü yoğun bakım hastasının anında bir yer bularak acil bir durum olduğu için yatırılması gerekiyor. Fakat bu noktada gecikmeler olabiliyor" diyerek sözlerine son verdi.