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Koronavirüs

Prof. Dr. Tutluoğlu kış için uyardı: Doktorlar hasta seçmek zorunda kalabilir

"Aşı gelse bile bu iş kökünden bitmeyecek"

15 Kasım 2020 00:32

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında kış ayları için uyarı yaparken, doktorların hasta seçmek zorunda kalabileceğini açıkladı.

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