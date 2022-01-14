Prof. Dr. Türkan Saylan’ın adı Arnavutköy’de yaşadığı sokağa verildi

Beşiktaş Belediyesi, Prof. Dr. Türkan Saylan’ın adını taşıyan sokak tabelası Arnavutköy’de yaşadığı sokağa astı. Belediye Başkanı Rıza Akpolat “Türkan Saylan gururumuzdur ve hep öyle kalacak. Onun adını ve bu ülke için yaptıklarını asla unutturmayacağız” dedi.

Tıp doktoru, akademisyen, eğitimci ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin kurucularından Prof. Dr. Türkan Saylan’ın adını taşıyan sokak tabelası, Arnavutköy’de yaşadığı sokağa asıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi aralık ayı oturumunun son birleşiminde İBB CHP Meclis Üyesi Murat Cirav’ın, Türkan Saylan’ın isminin yaşadığı sokağa verilmek istenmesinin neden bekletildiği sorusu üzerine İBB AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş’un Türkan Saylan’ı hedef alması tepkilere yol açmıştı.

AKP ve CHP’li Meclis Üyeleri arasında çıkan sözlü tartışma sonrası Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, Arnavutköy mahallesindeki o sokağa Türkan Saylan’ın adını taşıyan tabelayı bizzat kendisinin asacağını belirtmişti. Akpolat bugün gerçekleştirdiği basın toplantısı öncesi Prof. Dr. Türkan Saylan’ın adını taşıyan tabelayı yaşadığı sokağa astı.

"Sokağımız en kısa zamanda hak ettiği resmi tabelasına kavuşacaktır"

Akpolat, İBB Meclisindeki tartışmadan sonra bir ay beklediklerini ancak yine meclis gündemine alınmayınca böyle bir karar aldıklarını belirtti ve şunları söyledi:

“Geçtiğimiz ay içerisinde İBB meclisinde başka bir konu konuşulurken bu sokağın adı gündeme getirildi ve maalesef İBB’nin Ak Parti Meclis üyesi çok talihsiz bir açıklama yaptı. Aslında beyninin içindeki zihniyeti istemeden de olsa dile getirmiş oldu. Biz de gerçekten o güne kadar bu konunun gündeme geleceğini ve bu sokağın isminin değiştirileceğini düşünüyorduk. O açıklamadan sonra o akşam bir tweet attık, dedik ki eğer bu konu gerçekleşmez sokağın adı değişmezse biz bu işlemi kendimiz yapacağız. Karakavak Sokağı’nın adını Türkan Saylan Sokağı olarak belirleyeceğiz. O tabelayı oraya biz asacağız. Tabii ki bu sözümüzü biz geçen ay o konu konuşulurken verdik, sonra dedik ki bir ay daha bekleyelim. Belki İBB meclisinin gündemine bir sonraki ay getirirler. Bu hatalarından geri dönerler diye bekledik. Dün İBB’nin ocak ayı meclisi tamamlandı. Ve gündeme alınmadı. Dolayısıyla biz de bu sabah itibariyle bu sokağın adını Türkan Saylan Sokağı olarak tescillemiş bulunuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Bu tabelayı şimdilik geçici olarak buraya assak da, sokağımız en kısa zamanda hak ettiği resmi tabelasına kavuşacaktır. Türkan Saylan gururumuzdur ve hep öyle kalacak. Onun adını ve bu ülke için yaptıklarını asla unutturmayacağız. Hayatını kimsesizlerin kimsesi olmaya adamış, yüzlerce hastaya şifa olmuş, milyonlarca çocuğa ve toplumumuza umut olmuş Prof. Dr. Türkan Saylan’ın adını Beşiktaş’ta, kendi yaşadığı sokakta yaşatmak bizim için onurdur.”