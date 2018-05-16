Prof. Dr. Turan Koç: “İsrail'in bir terör devleti olduğuna inanıyorum”

Gökçe KARAKÖSE / İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Koç, “İsrail’in bir hançer gibi göğsümüze sokulmuş terör devleti olduğuna inanıyorum” dedi.

ABD\'nin Büyükelçiliği\'ni Kudüs\'e taşıyarak İsrail\'in başkenti ilan etmesi ve İsrail\'in Gazze sınırındaki Filistinlilere yönelik katliamlarına tepki gösteren Koç, “Kudüs’ün anlamı kutsal mübarek yer demektir. Esenlik, barış yurdudur. Kudüs, Müslümanların elinden çıktıktan sonraki dönemlerde kan ve gözyaşı eksik olmamıştır” diye konuştu.

“ZULÜM PAYİDAR OLAMAYACAKTIR”

Amerika Birleşik Devletleri’nin Tel Aviv\'deki Büyükelçiliği\'ni Kudüs\'e taşıması ve bu kararı protesto eden Filistinlilere İsrail güvenlik güçlerinin müdahale etmesiyle, 61 Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 700’ü aşkın kişi de yaralandı. Bu olaylara ilişkin görüşlerini açıklayan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Koç, “ Zulüm asla payidar olamayacaktır. Mazlumun ahı bir gün zalimleri devirecek ve İsrail rahat etmeyecektir. Hiçbir terör devleti de payidar olmayacaktır” dedi.

İsrail’in bir terör devleti olduğuna inandığını söyleyen Prof. Dr. Turan Koç sözlerine şöyle devam etti:

“Kudüs’ün anlamı kutsal mübarek yer demektir. Esenlik, barış yurdudur. Özellikle Müslümanların elinden çıktıktan sonraki dönemlerde Kudüs’te kan ve gözyaşı eksik olmamıştır. Oradaki Filistinli kardeşlerimiz kendi kanlarıyla bunları karşılıyorlar. İsrail’in terör devleti olduğu, Birleşmiş Milletler\'in hiçbir şey yapamadığı, Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi dünyanın 5’ten büyük olduğu bir kez daha kanıtlanmıştır.

Zalimlerin ebediyen bunu sürdüremeyeceği, mazlumun ahının bir gün o zalimleri devireceği duygusu içindeyim. İsrail rahat etmeyecek ve hiçbir terör devleti payidar olmayacaktır. Tarihten de bilindiği gibi yenilgiyle büyüyen bir zafer vardır. Bazen yenilgi zafer olabiliyor. Dilerim ki bu son yenilgi, bu son kan, zaferin ışıklarının parladığı an olsun. Zulüm payidar olamayacaktır.

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