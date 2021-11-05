Prof. Dr. Tunç Fışgın: Lösemide tedavi oranı yüzde 85'e yükseldi

Çocukluk çağı kanserleri içinde löseminin en sık görülen kanser türü olduğunu söyleyen Prof. Dr. Tunç Fışgın, lösemide tedavi oranlarının yüzde 85’lere kadar yükseldiğini söyledi.

2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle önemli bilgiler paylaşan Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tunç Fışgın, Çocukluk Çağı lösemilerinin, bir yıllık süreçte, 100 bin kişilik bir toplumda 3 veya 4 olgu olarak ortaya çıktığını ifade ederek, Türkiye’de yılda bin 200 civarında çocuğa lösemi tanısı konulduğuna işaret etti.

"Belirtilerin bilinmesi hayat kurtarır"

Hastalık belirtilerinin neler olduğunun bilinmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, löseminin kan kökenli olması bulgu ve semptomlarının çok değişken olmasına neden olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Fışgın, "Gelişimi normal olan bir çocukta ardı sıra gelen tekrarlayan enfeksiyonlar, ısrar eden burun kanaması, diş eti kanamaları, idrar veya kakadan kan gelmesi, boyunda yeni çıkan lenf dokusu büyümeleri, ilerleyen solukluk, ısrar eden ve uykudan uyandıran kemik ağrıları gibi birçok farklı semptom gözlenebilir" diye konuştu.

Her çocukta ağrı, enfeksiyon, lenf nodu büyümesi ve morluk gibi semptomlar gözlenebildiğine dikkat çeken Tunç Fışgın, ailelere büyük sorumluk düştüğüne değinerek, “Lösemi gibi ciddi hastalıklarda ailelerin çocuklarını iyi gözlemlemeleri hayat kurtarır. Bu semptomlar tekrarlıyor, ısrarlı bir şekilde ilerliyor ve bir arada gözlemleniyorsa, aileler çocuklarını mutlaka bir Aile Hekimi veya Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmana götürmeliler" ifadelerini kullandı.

"Çocukların büyük bir kısmı tam olarak tedavi edilebilmektedir"

Prof. Dr.Tunç Fışgın, Löseminin artık tedavi edilebilir bir kanser türü olduğunu belirterek, "Lösemide tedavi oranları yüzde 85’lere kadar yükseldi. Elbette alt grupları ve hastalık yaygınlığına göre farklı oranlar söylenebilir, ancak bugünün koşullarında ağır ve uzun bir tedavi süreci olmakla birlikte, çocukların büyük bir kısmı tam olarak tedavi edilebilmektedir. Bu da çok umut verici" dedi.

"Bazı faktörler olmakla birlikte, neden bulunamıyor"

Hastalığın gelişimine neyin neden olduğu halen tam anlaşılamadığını da söyleyen Prof. Dr. Tunç Fışgın, “Radyasyon, boya sanayinde kullanılan bazı kimyasallar, bazı genetik hastalıklar gibi bilinen bazı faktörler olmakla birlikte olguların büyük bir çoğunluğunda bir neden bulunamıyor. Ancak yine de tüm çocukların mümkün olduğunca doğal beslenmesi, endüstiriyel paketlenmiş hazır gıdalardan uzak durulması, sebze ve meyve tüketiminin arttırması ve düzenli eksersiz ve spor yapmasını şiddetle öneriyoruz” önerisinde bulundu. (DHA)