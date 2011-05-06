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Çevre

Prof. Dr. Tuğrul: Kanal İstanbul için İstanbul'a nükleer santral şart

Tuğrul, Kanal İstanbul projesinin hayata geçirilmesi sürecinde İstanbul’a nükleer enerji santrali kurmanın şart olduğunu söyledi.

06 Mayıs 2011 03:00

T24 - İTÜ Nükleer Araştırmalar Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Beril Tuğrul, Kanal İstanbul projesinin hayata geçirilmesi sürecinde İstanbul’a nükleer enerji santrali kurmanın şart olduğunu söyledi. Prof. Tuğrul, “İstanbul’a taşınan Melen kurudu. Kanal İstanbul ile 25 milyonluk bir nüfus oluşacak. Su arıtımı en önemli konu olacak. Bu da, deniz suyunu arıtma ihtiyacını doğuracak. Deniz suyunu arıtmak için çok büyük enerjiye ihtiyacınız var. Bu da ancak İstanbul’un kuzey kıyılarına kurulacak 4 nükleer enerji santraliyle mümkün olabilir” dedi.


İTÜ Nükleer Araştırmalar Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Beril Tuğrul, İTÜ Maden Fakültesi Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Abdurrahman SATMAN ve İTÜ İnşaat Fakültesi Yenilenebilir Enerji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Bihrat ÖNÖZ ‘ün nükleer enerji, yenilenebilir enerji ve enerji borsası konularını partilerin seçim vaatleri çerçevesinde tartıştılar. Yurt içi ve yurt dışından gelen izleyici sorularına cevap verdiler.


Programın tartışma yaratacak tespiti ise Prof. Beril Tuğrul’dan geldi. Prof. Tuğrul, Kanal İstanbul projesinin hayata geçirilmesi sürecinde İstanbul’a nükleer enerji santrali kurmanın şart olduğunu söyledi. Prof. Tuğrul programın ardından tespitine açıklık getirerek; “İstanbul’a taşınan Melen kurudu. Kanal İstanbul ile 25 milyonluk bir nüfus oluşacak. Su arıtımı en önemli konu olacak. Bu da, deniz suyunu arıtma ihtiyacını doğuracak. Deniz suyunu arıtmak için çok büyük enerjiye ihtiyacınız var. Bu da ancak İstanbul’un kuzey kıyılarına kurulacak 4 nükleer enerji santraliyle mümkün olabilir” dedi.


Prof. Tuğrul’un sözleri, İstanbul’da çevreciler ile nükleer enerji konusunda çalışan yetkin isimler arasında yeni bir tartışmayı ateşliyor.



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